Ile Maurice: Traité fiscal avec l'Inde - Le gouvernement mauricien nie toutes nouvelles négociations

Il n'y a pas de nouvelles négociations sur la Double Taxation Avoidance Convention, accord signé entre l'Inde et Maurice en 2016. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Finances, ce lundi 28 août.

Le ministère affirme aussi n'avoir pas reçu de correspondance en ce sens. «The Ministry has furthermore contacted the Indian High Commission in Port Louis and they have also strongly denied the information circulated in the press», peut-on lire dans le communiqué.

Un site d'information de la Grande péninsule a soutenu, plus tôt ce lundi, qu'il était crucial que New Delhi améliore son traité fiscal bilatéral avec Maurice.

«India and Mauritius are set to begin a fresh round of negotiations to amend their double tax avoidance agreement (DTAA) to ensure that capital flows into India meet the latest global standards meant to check aggressive tax planning», est-il écrit dans l'article.