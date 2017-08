Cameroun: Rentrée scolaire - Le Minesec dénonce la mafia du recrutement des élèves

Il m'a aidé à obtenir une place pour mon fils dans ce lycée technique et je n'ai pas eu à payer 50 000 FCFA comme on m'a demandé au départ. J'ai seulement donné 25 000 FCFA ».

Sachez que si vous ne me payez pas, je ferai en sorte que votre fils perde sa place ; je sais toujours comment parler au proviseur », affirme-t-il l'air menaçant et le sourire en coin.

Il y a également un autre aspect qui concerne certains responsables d'établissements scolaires qui favorisent leurs proches et connaissances, ou encore autres formes d'échanges de services entre amis, camarades de promotion, collègues ou bien membres du Rassemblement Démocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir. La corruption mine le milieu scolaire comme une gangrène cancérigène. Et la chimiothérapie du Minesec mettra du temps à en venir à bout.

Parfois c'est un problème économique, le lycée étant moins cher que les collèges privés, et parfois c'est un problème pratique, le lycée étant l'établissement scolaire le plus proche de la maison.

En exploitant ainsi les informations reçues au sujet des micmacs autour du recrutement des élèves dans les lycées et collèges, le Minesec invite « tous les parents d'élèves à être vigilants, à s'abstenir de toutes ces pratiques et à dénoncer tous ceux qui se livrent à ces pratiques répré- hensibles».

Des « actes de corruption et de trafic » qu'il fustige parce que « condamnables et blâmables au moment où des instructions ont été données pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire [au Cameroun] ».

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.