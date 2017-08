Cameroun: Ecole polytechnique - Des micmacs sur les listes des admis

Le génie africain est de retour »paru chez l'Harmattan. Le cas du Pr Etoundi Ngoa est à féliciter». Concernant la nomination des morts à des postes de responsabilité dans les Universités d'Etat, le sémioticien de haut vol, rappelait à la gouverne de tous que l'erreur est humaine et que cela relevait, ni plus, ni moins, qu'un dysfonctionnement lors de la préparation de ces mouvements du personnel.

Rebelote ! Le ministère de l'Enseignement supérieur s'invite à nouveau devant les projecteurs. Après le scandale inhérent à la nomination des morts à des postes de responsabilité dans un certain nombre d'Universités d'Etat, notamment celles de Douala et de Maroua, quelques jours après la nomination d'un membre du gouvernement de la République, Laurent Serge Etoundi Ngoa, au poste de chef de département de physiologie de la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé I, avec rang et prérogatives de chef de service, au lendemain des explications que Le Messager a pu glaner auprès de Jacques Fame Ndongo, le ministre de l'Enseignement supérieur (Minesup), le département ministériel dont cet enseignant émérite a la charge vient de soulever des vagues.

