Ile Maurice: Le chanteur Yves Janvier emporté par le cancer

Auteur de «Marina» et «Viv couma frer», le segatier s'est fait connaitre grâce son titre phare «Mo di bien rann moi miser». Chanson qui l'a propulsé au concours de la MBC et en a fait le premier gagnant. Il a ensuite sorti un album sur cassette.

Ancien laboureur, métier exercé pendant 20 ans, et travailleur social au Foyer de l'Unité à Gris-Gris, ce père de famille laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants. Il souffrait d'un cancer de la gorge, diagnostiqué depuis deux ans. Il est décédé après plusieurs jours à l'hôpital.

