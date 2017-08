Ile Maurice: Jane Constance, une colombe pour la paix...

Le père de la chanteuse précise qu'elle portera le titre d'Artist for Peace pendant deux ans. Période durant laquelle sa mission sera de promouvoir le programme de l'Unesco, notamment en matière d'éducation, d'accès à l'eau et de combat contre la pauvreté. «Jane a maintenant le devoir d'en parler lors de ses prestations.» Il n'exclut pas que, «Jane va probablement récolter des fonds à travers des concerts».

Direction le quartier général de l'Unesco, pour y recevoir le titre de l'Unesco Artist for Peace. Une distinction que Jane Constance aura en commun avec les plus grands, dont Céline Dion, Manu Dibango et l'actrice Gong Li. C'est le 26 septembre que le titre honorifique lui sera remis. La date a été annoncée par le conseil des ministres, vendredi.

