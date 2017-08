Mali: Planification familiale - Un facteur de maîtrise des charges économiques

Pour la représentante résidente du Fonds des nations Unies pour la Population (UNFPA) au Mali, Josiane Yaguibou, «la planification familiale favorise la maîtrise des charges économiques dans les domaines de la santé de la santé, de l'éducation et de l'emploi».

Lors de la cérémonie de lancement de la campagne nationale de promotion de la planification familiale, édition 2017, il a noté les engagements forts des partenaires techniques.

Pour le directeur adjoint par intérim de l'USAID, Robert Schmidt, l'espacement des grossesses permet de réduire le risque de mortalité maternelle et infantile. A l'en croire, au Mali, environ 26% des femmes mariées et en âge de procréer souhaiteraient espacer leurs grossesses. Toutefois, le manque d'accès au service d'accès de planification les empêche de garantir un meilleur avenir à leur famille et à leurs communautés.

Ce qui a été confirmé par la Première dame. Pour ce faire, elle invite à la démultiplication des infirmeries dans le pays pour une prise en charge efficace de la santé de reproduction des jeunes adolescents.

«Les jeunes et les adolescents, en particulier les adolescentes et jeunes filles doivent être portées au cœur des politiques et programmes de notre pays si nous voulons bénéficier du dividende démographique et construire le Mali que nous voulons et auquel nous aspirons tant !», a-t-elle dit.

