Mali: Le défi de la maîtrise de la démographie du pays

Pour la Première dame, «l'heure est à l'action ! Nous devons chercher à renforcer et améliorer les stratégies et initiatives dans le domaine par des actions novatrices et porteuses. Chacun de nous doit jouer son rôle pour l'atteinte de résultats significatifs et inverser la tendance».

Le thème de cette année est : «Une jeunesse responsable et engagée en faveur de la Planification Familiale au Mali, un moyen pour atteindre le dividende démographique». En effet, Keïta Aminata a félicité le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour une telle initiative. Laquelle s'inscrit dans «la politique d'une maîtrise de notre démographie, facteur indispensable à l'émergence économique de tout pays». Ce qui suppose que pour parvenir à l'émergence économique, le défi de maitriser la démographie doit être relevé.

