Tunisie: La troisième fut la bonne

Ce fut en sorte une démonstration de force qui s'est traduite par un net 4 à 0, sans compter les autres occasions propices de scorer qui se sont présentées à Firas Chaouat et consorts.

L'empreinte de Sokary

Mais ce que l'on retient surtout dans la manière d'évoluer des «Noir et Blanc», c'est le rôle joué par le revenant, Kingsley Sokary, dont ce fut la première apparition.

Sokary a apporté, en effet, le «plus» comme meneur de jeu, en assurant aussi des «ouvertures» millimétrées vers les avants les mieux placés parmi la «gent» offensive de l'équipe, soutenu dans ses manœuvres par l'excentré droit, Hamza Methlouthi, et surtout Hannachi, le demi offensif.

Le premier but de la partie, réussi par Houssem Ben Ali dès la 6e minute de jeu, en est l'exemple. La défense adverse n'a pu s'interposer à bon escient à la succession rapide des échanges de balle entre les joueurs des trois compartiments de jeu des «Noir et Blanc». Et ce fut l'entame d'une série de mouvements offensifs qui déblayèrent le chemin des filets du gardien, Ali Kalaï, qui avait pourtant réussi à annihiler d'autres actions déroutantes.

Après le but de Ben Ali, qui a dû quitter le terrain juste après pour blessure, c'est son suppléant, Alaâ Marzouki qui prit la relève pour consolider l'avantage acquis par les siens par un second but à la 26e, suivi de Oussama Amdouni qui corsa la note à la 40e par un troisième but de toute beauté. Le même Amdouni n'a pas raté l'occasion de réussir le doublé à son actif, et le 4e pour son équipe à la 73e minute de jeu.

Le physique, talon d'Achille des visiteurs

Une démonstration de force en sorte qui a mis en relief les bonnes dispositions collectives du CSS, et par là même les insuffisances dont souffre actuellement l'équipe kairouanaise, bien en deçà de l'attente de ses «fans». Et c'est bien son entraîneur, Pascal Janin, qui traça à l'issue du match les causes et effets de cette déroute, en soulignant d'abord le retard accumulé dans la préparation pour la nouvelle saison, tout comme le manque de coordination entre les lignes.

Et c'est surtout le côté physique qui constitue, selon lui, le talon d'Achille de l'ensemble actuellement : «Bien du travail nous attend pour surmonter ce handicap», ajoutant que «l'équipe souffre d'un manque de travail spécifique. C'est comme si elle accuse un retard de plus d'un mois dans le travail de préparation pour la nouvelle saison. De plus, l'effectif en place souffre de certaines insuffisances qu'il est urgent de pallier... », a-t-il ajouté.

Cette note pessimiste traduit assurément le sentiment général qui prévaut dans l'équipe.

De bons signes

Du côté du CSS, cette victoire, bien reluisante, vient au bon moment pour mettre fin au doute qui commençait à peser sur l'ambiance générale du club, après les deux faux pas essuyés lors des deux journées précédentes.

A cet égard, l'entraîneur adjoint de l'équipe, Karim Nafti, s'est félicité de l'application tactique dont a fait preuve l'ensemble tout au long du match, ce qui lui a permis d'imposer sa manière et son souci de se racheter de ses déboires antérieurs : «Nous avons bien mérité notre victoire pour avoir été plus appliqués dans nos mouvements d'ensemble et plus complémentaires et agressifs. Ce qui n'exclut pas la présence de quelques insuffisances dans notre manière d'évoluer qu'il nous faut surmonter au plus vite pour mieux entrevoir l'avenir», a-t-il souligné.