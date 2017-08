Cameroun: Les Nouvelles Aventures de Tienigbanani ! Leçons d'un conte de la modernité

Le dictionnaire Larousse définit le conte, comme un récit assez court d'aventures imaginaires. Sur cette base, on a forgé l'expression, très significative en elle-même, de conte à dormir debout ; laquelle se rapporte à un récit peu vraisemblable ou sans fondement.

On a encore une autre expression du même tonneau de sens, celle de conte de fées ; par laquelle l'on indexe un récit merveilleux dans lequel interviennent les fées. Vous savez, ces êtres imaginaires représentés sous les traits de femmes que l'on dit douées d'un pouvoir surnaturel.

Attention : merveilleux, ici, n'est pas à saisir au sens de ce qui suscite l'admiration par sa beauté, ses qualités exceptionnelles.

Non. Il faut entendre merveilleux, plutôt comme ce qui s'éloigne du cours naturel ou ordinaire des choses ; est surnaturel. Ou encore, qui implique l'intervention de moyens et d'êtres surnaturels dans une œuvre ; comme, par exemple, dans les films ou... les contes.

Pris à l'endroit comme à l'envers, le conte, on le voit, n'a que très peu, pour ne pas dire du tout, de rapports avec la réalité.

On admet que les enfants, de par la fraîcheur et la malléabilité de leur psychisme, sont sensibles au merveilleux, pris dans son sens second. C'est pourquoi les enfants ont été, de tout temps, le public cible du conte.

On admet encore que, toutes les sociétés, à travers les âges, se sont servis du conte pour éduquer les enfants, les gagner aux vertus du bien, de la positivité et des principes intégrateurs observés dans ces communautés.

La texture du conte, du fait qu'elle ressort des constructions ordinaires, a contribué, il est vrai, à asseoir la bonne fortune, si l'on peut dire, des expressions susmentionnées, de conte à dormir debout ou de conte de fées, plus singulièrement ; et plus généralement, du conte lui-même, en tant que genre narratif.

En effet, le conte se démarque des canons et canaux de réalités physiques, psychiques et psychologiques connus et admis : il mêle, autant dans les interactions verbales que sociales, les hommes et les animaux, les êtres et les choses. Il donne vie, sensibilité et intelligence, à toute chose, tout être.

Ensuite, le conte se laisse toujours « géolocalisé » dans un espace rural (le village, la brousse) ; et pas dans la ville, la cité.

D'une part. Et d'autre part, il se laisse décliner dans un passé lointain, très lointain et indéterminé ; jamais dans la contemporanéité : « Il était une fois, il y a très longtemps, dans un village reculé de la forêt... », fait le conteur en introduction à son récit. .

Enfin, le conte se plie à être décliné sous les éclats (décadents, anciens et passés) d'un royaume ; et pas sous les élans et lambris de nos Républiques modernes. Et puis, tout dernier détail qui n'est pas sans importance ni signification, le conteur conclut ainsi son récit : « C'était là, mon mensonge du soir ! »

Mensonge absolu, le conte ? Les enfants, seuls destinataires du conte ? Prenons, sur ces questions, l'avis d'un maître du genre, le Très Honorable Amadou Hampâté Ba, tel qu'il l'expose en exorde de son célèbre récit Kaïdara, aujourd'hui mis au rang des Classiques : « Conte, conté, à conter...

Es-tu véridique ? Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis donc à la fois futile, utile et instructeur... »

De tout ce qui précède - et que je n'ai pas évoqué gratuitement, vous le pensez bien -, l'on en est arrivé à se dire que le conte n'est plus d'époque ; qu'il n'est plus d'actualité, ne peut plus nous instruire, nous édifier en rien.

Nous, les peuples d'aujourd'hui, investis jusqu'à la moelle des sucs de la rationalité, et qui n'avons désormais que faire du merveilleux qui dote les animaux, les arbres, les montagnes et les eaux de paroles et de gestes, crée la fantasmagorie et la fantaisie dans les formes, les rêves et les sentiments.

Vous êtes, amis lecteurs, de ces gens de la modernité, du pragmatisme et de la raison, qu'aucun conte ne peut plus émouvoir, ni instruire en aucune façon ?

Les contes appartiennent au registre des instruments pédagogiques, d'élévation à la connaissance et à la sagesse des sociétés anciennes et passées, à l'usage des jouvenceaux, croyez-vous ? Alors, écoutez ce conte que m'a soufflé le vent, il y a peu. Si vous êtes bien installés

, en cercle sur des nattes de préférence, pour favoriser l'ambiance d'échange et d'interaction, on peut y aller. Un détail protocolaire, pour commencer : chez nous, au pays gouro, le récitant introduit ainsi : « Talalé ! »

Le public répond : « Aman talalé !» Cette interpellation reviendra, à intervalles réguliers, dans le cours du récit. A la fin, le conteur conclut : « An lé fiin ! » Et l'assistance lui répond : « Yé guié ! » On joue le jeu ? Ok, si vous êtes prêts, on y va !