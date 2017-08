Madagascar: Festival Nosy Be Symphonie - Coup d'envoi à Tana

Un, deux, ou trois morceaux par participant, des compositions pour le duo piano accordéon Vincent Rouard et Jonathan de Neck, interprétations des plus grands compositeurs par Mozartiana, ou encore le pianiste malgache Clark Rajaona Andrianandrasana, les ensembles vocaux des Malgaches, la surprise de l'ensemble 415 de l'île Maurice, la famille Ramaroson dirigée par le papa, qui n'est autre que Seta Ramaroson, tous au saxophone, invité de cette édition... Un vrai moment de bonheur surtout pour ceux qui apprécient particulièrement cette musique.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.