Madagascar: Erick Manana An-XL - Le plein d'émotions au Palais des Sports

Entouré de ses amis de toujours et quelques- uns des artistes qu'il affectionne particulièrement, Erick Manana a donné un concert à la hauteur de sa renommée, hier au Palais des Sports.

Il est 14 heures et demie. Dans la loge, Erick Manana, encore vêtu d'un short et d'un polo avec un béret sur la tête est tout détendu, contrairement à la plupart des artistes qui vont monter sur la grande scène du Palais des Sports.

Un verre de Piloboka dans la main, une cigarette dans l'autre, le chanteur est en pleine discussion avec ses amis. Les musiciens qui vont l'accompagner sont tous là.

Donné, très élégant dans sa veste, Titi Razakamiadana qui fait les va-et-vient, Nini dans les alentours, Solofo Bota... tous attendent le moment dans le calme et la bonne humeur.

Kôlibera revoit les dernières notes avec Salomon qui figure parmi les invités, car les titres qu'il va interpréter seront joués de manière purement acoustique, Koloina les écoute attentivement. Mirana et Vanintsoa, se préparent et se font belles, Maminà, à côté d'elles, jouant de la guitare.

La petite Voara, elle, joue avec son papa. Sur son trente-et- un, Simon Randria, est également très décontracté. Il a hâte de monter sur scène « J'ai hâte. Erick et moi, nous allons faire ça à l'ancienne.

Nous ne nous sommes pas retrouvés des heures durant pour répéter. Autrement dit, on a juste décidé des chansons que nous allons entonner ensemble et on verra le moment venu », lance-t-il.

Voulant cependant être sûr de ne faire aucune erreur, Erick Manana décide de revoir « Tambitamby » avec Voara et Tsanta. La chanson est dédiée à son fils. Le charme opèrera certainement.

Belle fête.

Dans la grande salle où tout va se dérouler, le public arrive au compte- gouttes. Ceux qui sont déjà là s'impatientent. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'Erick Manana, cette fois tout de blanc vêtu, entouré de ses musiciens, entre en scène.

Le public est aux anges. Il ouvre le bal sur « Ny hiran'ny taniko », enchaîne avec « O Gasikarako o » puis « Tsiky malefaka »,

« Miomana ianao chérie », des titres qui ont tous été repris en chœur par le public, déjà plongé dans une ambiance de fête. Sur « Maloya », tout s'arrête cependant. Tout le monde est pourtant déjà bien parti.

Monsieur délestage fait des siennes. 15 minutes de pause obligatoire. Vers 16 heures et demie, le concert repart de plus belle. Erick Manana reprend les choses-là où il les a laissées et remet « Maloya » sur le tapis.

« Reveko ianao Mahajanga », « Any an-danitra any », « Tsy ferana », « Mitsonika aminao » et "Andao raha sahy" clôturent la première partie. Erick Manana fait monter ses invités dans la seconde partie.

Un à un, ceux-ci montent sur scène. Voara au micro, avec Erick Manana à la guitare et Tsanta au saxophone eurent l'effet escompté. Le public est ému, tout comme le chanteur.

Simon Randria, avec son interprétation de « Ianao irery » et « Aoka e aoka e », entonnés en duo avec Erick créent la surprise.

Salomon, fait également mouche. Benny et Sammy émerveillent. Erick Manana, cet après-midi là est égal à lui-même. La célébration de ses quarante ans de scène au Palais des Sports restera certainement longtemps dans les mémoires. Une belle fête !