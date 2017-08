Centrafrique: Conseil des droits de l'homme - Bangui plaide pour le renouvellement du mandat de l'Experte indépendante sur la RCA

« Il est désormais urgent d'aller au-delà de l'acquis de nomination du Procureur spécial de la Cour pénale spéciale pour rendre cette Cour opérationnelle et de rompre définitivement avec les pratiques passées qui tendaient à fermer les yeux sur les agissements des criminels de guerre et à récompenser la violence », a-t-elle indiqué.

L'Experte constate cependant que, sans cessation des hostilités et sans désarmement des groupes armés, « il serait utopique de penser que les autres mesures urgentes en faveur de l'état de droit, de la justice et de la relance économique peuvent avoir un impact réel ».

« L'Experte indépendante constate que, dans ces zones, les groupes armés tuent, pillent, brûlent les maisons et s'arrogent des pouvoirs régaliens, dont l'administration de la justice et le prélèvement de taxes, sous le regard quasi impuissant de l'État et de la MINUSCA », peut-on lire dans ce rapport.

Le Représentant de la RCA a fait référence aux dernières violences qui ont éclaté dans plusieurs localités du pays et qui doivent selon lui inciter à la plus grande vigilance.

