Tunisie: Carton rouge et tournant!

Loin de là, les «Sang et Or» ont affronté une équipe cabiste qui force le respect avant-hier à Menzel Abderrahmen. En effet, les locaux ont livré une âpre bataille dans un match qu'ils ont très honorablement négocié.

Mieux encore, les Cabistes ont même repris le jeu en deuxième mi-temps sur le score d'un but partout après avoir réussi à marquer les premiers dès la 11' grâce à leur dynamique attaquant Zied Ounelli qui évolue au CAB dans le cadre d'un prêt accordé par l'EST. Son but était de toute beauté puisqu'il a réussi à prendre en défaut Moez Ben Chrifia d'un tir imparable des vingt mètres.

De surcroît, les coéquipiers de Ounelli sont même parvenus à dominer les visiteurs «sang et or» durant presque toute la première demi-heure de jeu grâce à une enthousiaste détermination à faire oublier leurs deux revers des première et deuxième journées.

Expulsion fatidique

Ou a vu les joueurs de Lassaâd Dridi développer un football à la fois plaisant, rapide et porteur de frayeurs pour la défense espérantiste qui a failli encaisser un deuxième but avant que le match ne connaisse un autre visage diamétralement différent de son début, et ce, dès la 28'. A cet instant-là, Anis Badri chercha «proprement» la faute d'un défenseur cabiste en fonçant par une rapide série de dribbles déroutants à l'intérieur des seize mètres avant de se faire faucher inévitablement par Mahdi Ressaïssi. L'arbitre n'hésita pas à siffler le penalty et à expulser ce dernier pour avoir écopé son deuxième avertissement. Taha Yassine Khenissi se chargea comme d'habitude detirer le penalty et de remettre les choses dans l'ordre: 1-1.

Après, c'est à un autre match auquel on a assisté car, profitant de son avantage numérique, l'Espérance a su en faire le meilleur usage possible.

Badri et Chaâlali intraitables

En effet, le carton rouge a été comme un coup de couperet qui a handicapé l'équipe nordiste, chose qui a fait le bonheur des protégés de Faouzi Benzarti dont la mission était devenue moins ardue. Ces derniers ont doublé et triplé la marque grâce à Khénissi, encore une fois, et Badri.

Ce triplé ajouté à l'amoindrissement numérique n'a pas achevé totalement les Nordistes qui ont tout tenté pour réduire l'écart et rendre les coups assenés par les «Sang et Or» qui ont raté au moins deux autres buts sur des tirs de Bguir et Khénissi. La force de caractère du CAB fut couronnée par un but de Bilel Saïdani à la 72e. C'est dire la force du mental des joueurs de Bizerte qui ont prouvé que leurs trois défaites enregistrées jusque-là ne reflètent guère leur vraie valeur. Il leur manque un petit quelque chose de rien du tout pour que leur équipe pète le feu et connaisse un bien meilleur sort.

Eux qui ont chèrement vendu leur peau face aux deux favoris du championnat, l'ESS et l'EST, méritent beaucoup mieux qu'une place au bas du tableau.

Quant à l'Espérance, elle continue sereinement et calmement son bonhomme de chemin sans jamais être altérée par les tournures de ses matches dont elle parvient toujours à forcer l'issue en sa faveur. Par ailleurs, une mention spéciale est à accorder dans ce match aux deux joueurs, «sang et or», Anis Badri et Ghaïlane Chaâlali. Le premier est bien parti pour être qualifié de meilleur attaquant en Tunisie pour le moment. Et le second est en passe de devenir le poumon de l'EST grâce à ses efforts intarissables. On le trouve au four et au moulin dans toutes les opérations de récupération et de reconversion.