Tunisie: Un pique-nique dramatique !

Un dimanche noir à Bizerte, le 20 août courant. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région, mettant en émoi la population de céans, à commencer par le corps médical.

Théâtre du drame : Aïn Damous, tout près de Ras Injla (Bizerte), là où le niveau de la latitude est le plus élevé (par rapport à l'équateur) en Tunisie et en Afrique. Une zone où les courants d'eau et les vagues sont on ne peut plus violents et dangereux !

Etudiants d'hier, toubibs d'aujourd'hui

Le drame devait susciter un vif intérêt de la part des réseaux sociaux qui n'ont pas tous été fidèles à la réalité des faits et versé dans des supputations et des extrapolations extravagantes. Ces réseaux ont parlé de la mort par noyade de deux médecins. Alors qu'en vérité, il s'agit d'un seul médecin, une dermatologue bien réputée à Bizerte, et un travailleur à l'étranger, le conjoint d'une dame médecin spécialiste en gériatrie (les malades inhérentes à la vieillesse), ayant pignon sur rue à Rouen (France). C'est lors d'un pique-nique organisé, chaque été, en famille par une pléiade de médecins ayant ensemble traîné leurs jupes et leurs pantalons sur les bancs des mêmes «amphis» que le drame s'est produit. Après un festin gastronomique où l'on s'est bien amusé, échangé les anecdotes et pleuré de rire, la bande s'est abandonnée à un somme, se prêtant à un léger bronzage sous les rayons filtrés par leurs parasols multicolores.

La descente aux enfers

16h00 sonnèrent. Tout ce beau monde se réveilla un à un, décidant de se rafraîchir «la carcasse» ensemble la main dans la main, grands et petits. Et nul ne savait alors ce que préparait le destin pour la fin du camping et du festin...

La mer, quoique alors agitée, l'on estimait qu'elle ne présentait pas de danger. De toute façon, l'équipe n'a pas pris le risque d'aller loin, se contentant de se laisser bercer par les vagues à une profondeur ne dépassant pas les 80 centimètres. Tandis que l'un des membres du groupe, loin d'être novice en matière de natation, s'est permis de se détacher du peloton, le distançant de quelques mètres.

Et bonjour la tragédie ! L'infortuné a tôt fait d'avaler une très forte quantité d'eau après avoir été fouetté à plusieurs reprises par des vagues déchaînées, de deux mètres environ de hauteur. Alors que les biceps d'une chaîne humaine cherchaient à repêcher l'homme, de forte corpulence, la bonne dame flottait non loin sur les vagues, semblant avoir déjà rendu son dernier soupir. Quelques instants après, l'on a pu dégager les deux corps. La dame était déjà passée de vie à trépas. Tandis que la seconde victime avait l'air de garder de minces chances d'être sauvée.

La réanimation fait chou blanc !

Sa femme, disciple d'Hippocrate elle aussi, s'est tuée et exténuée pour sauver la vie à son mari, moyennant le massage cardiaque et le bouche-à-bouche. Mais tous ces efforts de réanimation devaient faire chou blanc! L'acharnement thérapeutique, ajouté à l'attachement à son conjoint ont poussé l'intéressée à exploiter les trente minutes qui restaient pour réanimer le cœur de l'infortuné.

La brave dame a alors conduit, plus vite que le vent, l'époux agonisant vers une clinique privée pour le soumettre à une respiration artificielle sous machine. Mais, hélas, la mort a été plus rapide que les secours!

Une solidarité agissante

Cela dit, on ne saurait passer sous silence le bel élan de solidarité agissante manifesté par le corps médical de la région qui, en coordination avec les membres du bureau du syndicat national des médecins libéraux (section régionale de Bizerte), se sont chargés de faire accélérer les procédures administratives et judiciaires en vigueur et faciliter le transfert des cadavres aux domiciles familiaux, ménageant ainsi les parents des victimes, encore sous le choc. Cela sans oublier la compassion de la société civile bizertine avec les familles endeuillées.