Tunisie: Le rendez-vous de la rentrée

Partant de là, le festival défend un art qui met en avant les choix et les droits des femmes, mais avant tout a pour ambition de prétendre donner un espace d'expression aux femmes, dans leur diversité.

Un jury pluridisciplinaire délibérera sur une compétition réunissant 250 artistes venant des 5 continents et de 50 pays différents alliant des projections de films, des performances théâtrales, de la danse, de la musique et une exposition de plus d'une centaine de photos, travaux graphiques et œuvres d'art plastique.

Mais pas seulement, nous vous invitons aussi à surfer entre les espaces du Palais du Théâtre National Tunisien, à la place Halfaouine, au cœur de la Ville de Tunis, à portes ouvertes et gratuites au public. Entre 4 conférences, 5 ateliers, Soukouhonna (espace dédié aux créatrices), des sessions de tatouage et plus encore, il y'en aura pour tous les goûts. Et pour finir en folie 2 Afters avec une dizaine de DJettes venues pour vous des 4 coins du monde, des performances live, du pur plaisir.

Et dans le cadre du Festival international d'art féministe de Tunis, une discussion critique sur des problématiques conceptuelles, qui rassemblerait aussi bien des chercheuses en sciences sociales de différents cursus et des écrivaines que des artistes d'autres disciplines, sera ouverte pour présenter et débattre des multiples approches des féminismes et des arts Et pour cette année, nous lançons un appel à contributions liées autour des thèmes suivants: L'art et les productions culturelles dans le contexte politique, social et économique : « Expression artistique et culturelle comme aboutissement ou point de départ d'un changement social émancipateur». «Régulation politique et interventions financières dans le champ culturel» et «Transgresser les frontières nationales/classistes/sexuelles : comportements corporels et politiques de présence dans les expressions (artistiques) féministes».