Tunisie: L'affaire révèle davantage de secrets !

La sombre affaire de trafic, objet de nos enquêtes du 9 et du 20 août, ne cesse de susciter les commentaires les plus variés et l'ahurissement général.

D'autant que ce trafic prolongé dans le temps (5 ans, allant de 2010 à 2015, période concernée par l'audit de la Cour des comptes) a porté sur plus d'une centaine de milliards de nos millimes, ayant tout juste concerné les médicaments spécifiques excessivement chers, utilisés pour les thérapies lourdes et réglés en précieuses devises. Et que les agents présumés «mouillés» dans cette affaire se comptent par dizaines.

Après avoir zoomé sur le trafic de médicaments ordinaires et spécifiques, l'on se propose aujourd'hui de nous arrêter sur d'autres chapitres ayant trait aux soins et actes complémentaires tels que la kinésithérapie, la radiologie et les analyses biologiques.

La policlinique d'El Khadhra entre en lice !

En matière de kinésithérapie, pas moins de 73.133 séances de kiné ont profité à des personnes non couvertes par un régime de sécurité sociale. Le coût de ces séances irrégulières est estimé à plus de deux milliards de millimes. Tandis qu'à la policlinique de la Cité El Khadhra non épargnée, elle aussi, par ce vaste trafic, le nombre de bénéficiaires illégaux de séances de kiné a atteint 62.417 ayant coûté à ladite policlinique un peu plus d'un milliard de millimes.

Il a été de même établi par l'enquête que 9.437 actes complémentaires ont été opérés pendant la période considérée (2010-2015) à la policlinique d'El Omrane. Les bénéficiaires n'ont laissé aucune trace dans les registres de consultations. Les pertes financières causées à la policlinique par ces actes irréguliers se sont élevées à près de 144 millions de millimes.

Idem pour la policlinique d'El Khadhra où les actes illégaux, au nombre de 3.623, ont été à l'origine d'un trou budgétaire de 100 millions de nos millimes.

Les services de contrôle médical ont révélé aussi que dans plusieurs cas, l'assuré social, quoi qu'ayant une justification médicale, s'est prêté, selon le ficher électronique, jusqu'à cinq séances de kiné en une seule journée pour un seul et unique patient !

Le traitement par laser ouvert à tous !

Concernant les consultations auprès du service ophtalmo de la policlinique d'El Omrane, il a été constaté que 10.366 séances de traitement par laser ont été irrégulièrement opérées pour un coût global de près de 311 millions de millimes.

Il a été de même relevé qu'un grand nombre d'assurés ont bénéficié du même acte médical (traitement par laser) à plus d'une reprise pendant la même journée. Tandis que d'autres patients ont eu à profiter de cet acte sans la moindre ordonnance médicale.

L'on a eu à recenser 72 cas de patients s'étant prêtés à des séances de traitement par laser plus d'une fois par jour à la policlinique d'El Omrane, causant des pertes estimées à près de onze milliards de nos millimes.

Les mêmes opérations frauduleuses ont été déplorées à la policlinique d'El Khadhra. Les 379 actes irréguliers ont eu un impact financier de l'ordre de 5,216 millions de nos millimes.

La fibroscopie aussi !

Le domaine de la gastroentérologie n'a pas été, lui aussi, épargné par le trafic. Puisqu'on a pu constater les traces de plusieurs actes de fibroscopie effectués en une seule journée pour le même malade ! Ce qui constitue, médicalement parlant, une aberration !

A la policlinique d'El Omrane, les actes frauduleux ont été de l'ordre de 712, causant une perte financière de l'ordre 11,775 millions de millimes.

Idem pour la policlinique d'El Khadhra où l'on a recensé 379 actes frauduleux du même genre pour une valeur estimée à 5,216 millions de nos millimes.

Les auditeurs de la Cour des comptes estiment, à cet égard, que grâce à ces actes de soins complémentaires à répétition au cours d'une même journée, les trafiquants, non encore identifiés, ont fait profiter des personnes n'ayant pas droit à des prestations sociales de soins médicaux.

Sans consultation, ni ordonnance

Il a été de même établi que 9.437 bénéficiaires d'actes complémentaires n'ont subi au préalable aucune consultation à la policlinique d'El Omrane. Il en est résulté une perte financièe de 143,734 millions de millimes pour ladite policlinique.

Pour les mêmes raisons, la policlinique d'El Khadhra a vu ses caisses privées de 100 millions de nos millimes à cause d'actes complémentaires frauduleux ayant atteint 3.623.

En matière de radiologie et d'écho-Doppler, le rapport de la Cour des comptes relève 1.377 actes irréguliers pendant la période considérée (2010-2015) à la policlinique d'El Omrane dont le coût est estimé à 31,789 milliards de millimes. Tandis qu'à la policlinique d'El Khadhra, le nombre d'actes recensés est de l'ordre 2.708 ayant eu un impact financier sur le budget de ladite policlinique de 76,357 millions de millimes.

Des sages-femmes au service des hommes !

Autre aberration à El Omrane ! Les trafiquants sont allés jusqu'à enregistrer des consultations effectuées par des sages-femmes au profit de patients, tenez-vous bien, de sexe masculin ! Le rapport de la Cour des comptes parle de 52 consultations ayant concerné 27 malades d'une virilité ne faisant l'ombre d'aucun doute !

Côté, analyses biologiques, la situation n'est pas de moindre gravité. Puisque d'innombrables analyses onéreuses ont été effectuées sans aucune trace d'ordonnance médicale. Affaire à suivre.