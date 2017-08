Tunisie: La trêve au bon moment

L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a examiné les 22, 23 et 24… Plus »

Elle servira à l'entraîneur pour parachever la préparation tronquée, peaufiner les automatismes et les réflexes entre les anciens et les nouveaux et parfaire l'homogénéité au sein de l'ensemble sudiste.

Les jeunes lancés dans le bain par l'entraîneur n'ont pas démérité jusqu'à présent et leur rendement s'améliore d'une semaine à l'autre, aux yeux des observateurs. De plus, la trêve est venue au bon moment.

L'avant-centre africain, dont on parle, tarde toujours à arriver. En attendant, l'équipe sudiste s'est renforcée par trois nouveaux éléments qui ont signé leurs contrats cette semaine. Il s'agit de Hatem Slama, Zied Chaouch et Raed El-Fadaâ.

Lassaâd Maâmmar se fait toujours des soucis concernant le compartiment de l'attaque et il a tout à fait raison. L'équipe n'a marqué qu'un seul but, réussi par un défenseur.

