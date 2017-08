Madagascar: Rugby à 7 / CAN - Vingt-et-un présélectionnés en regroupement

À l'issue du tournoi, vingt-et-un joueurs seront présélectionnés et suivront le regroupement à partir de mercredi prochain. « Nous sommes très sévères sur le profil des joueurs, qui devraient se mesurer au moins 1,70 m. On exige aussi la vitesse de course sur terrain et l'efficacité en plaquage », a souligné Éric « Sefo » Randrianarisoa à propos des critères de sélection.

Seize équipes étaient en lice, dont onze de l'élite fédérale et cinq autres de l'élite régionale issues des sections. La fédération a confié la sélection ainsi que la préparation des joueurs à trois entraîneurs nationaux, à savoir Eric « Sefo » Randrianarisoa, Alain « Ralay » Andriamihaja et Maminarivo Rahajason.

