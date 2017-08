Maroc: Réponses d'expert - C'est vrai qu'il y a moins d'allergies à la montagne?

Oui. En altitude, l'air est plus frais et plus sec. C'est pourquoi les acariens, qui pullulent dans les environnements chauds et humides, s'y développent moins, voire disparaissent à partir de 1 200 mètres d'altitude.

Qui plus est, sur les hauteurs, les périodes de pollinisation sont beaucoup plus courtes et l'air est pur.

Donc plus de problème de nez bouché ou irrité et une respiration améliorée.

Bref, la montagne réunit les conditions rêvées pour les enfants asthmatiques et les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires.

L'idéal: un séjour d'une semaine à environ de 1 000 mètres d'altitude.