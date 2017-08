Mali: Pagaille aux guichets après la grève des banquiers

« Nous, on achète trois moutons. Pour cela, il faut obligatoirement de l'argent. On a pris notre mal en patience pour faire la queue comme tout le monde dans les banques pendant 3-4 heures pour pouvoir retirer l'argent que l'on avait mis dans cette banque après avoir travaillé dur », déplore Moustapha Bemba.

Les parkings ne suffisent plus à contenir le flot de motos et de voitures garés aux abords des banques. A l'intérieur des établissements, c'est pire, les files d'attentes durent des heures.

Au Mali, les banquiers ont observé trois jours de grève la semaine dernière et cela a encore des répercussions. A quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, on se bouscule derrière les guichets, il faut bien souvent plusieurs heures avant de pouvoir retirer un peu d'argent.

