Tunisie: Cap sur Florence

Jacob Antonio, l'entraîneur national, ne veut retenir que les aspects positifs de la semaine «turque», mettant l'accent sur le perfectionnement des automatismes et sur l'adhésion naturelle de ses joueurs, quels qu'ils soient, aux doubles exigences défensives et offensives.

L'équipe aura à affronter quatre clubs de la Série A dans la ville de Florence, au nord de l'Italie, les 1er, 4, 5 et 7 septembre.

Le départ est prévu ce jeudi pour les 14 joueurs : Hosni et Ilyès Karamosli, Khaled Ben Slimène, Marouène Mrabet, Anouer Taouerghi, Mohamed Ali Ben Othmène, Hamza Nagua, Ahmed Kadhi, Omar Agrebi, et les trois pros : Ismaïl Maâla, Wassim Ben Tara et Chokri Jouini.

Au terme de cette seconde sortie, l'équipe de Tunisie observera deux jours de repos et reprendra le 10 septembre les entraînements à la salle olympique de Radès dans le cadre de la sixième étape de la préparation qui se poursuivra jusqu'au 25 du même mois, la veille du voyage en France pour faire partie du tournoi international de Chaumont.

Mondial cadets : la Tunisie termine dernière

La 15e édition du championnat du monde cadets au Bahreïn s'est achevée hier soir à l'issue de la finale entre la Russie et l'Iran, précédée du match de classement pour la 3e place apposant le Japon à la Turquie. L'Egypte affrontait la France pour la 5e place.

Pour la Tunisie, ce fut la déception. Avec quatre défaites au premier tour, et deux lors des matches de classement du 17e au 20e et une seule victoire décrochée contre le Chilil à l'occasion de sa septième rencontre, l'équipe de Tunisie a terminé le Mondial à la 20e et dernière position avec le même nombre de points que le Mexique et le Chili. Ces deux derniers ont obtenu respectivement les 18 et 19e places grâce au meilleur cœfficient des sets average.

Les jeunes Tunisiens, dès le départ, ont montré des limites et étaient incapables de maîtriser convenablement leur sujet dans des rencontres qui paraissaient à leur portée.

L'équipe de Tunisie manquait de compétition, d'énergie et de combativité. La préparation n'était pas au niveau de l'événement et s'est limitée à quelques tests face à l'équipe iranienne. Ajoutons à cela le manque flagrant d'encadrement et de soutien. L'ensemble a évolué sans âme et sans rigueur. Les quelques invdividualités n'ont pas pesé parce que le groupe avait des problèmes notamment au niveau de l'attitude en défense et de la qualité de la préparation en attaque. L'équipe de Tunisie était la seule au Mondial de Bahreïn non accompagnée par un statisticien qui devrait en principe prêter main-forte à l'entraîneur national en termes de visionnage pour préparer le plan de chaque match.

Ce fut ainsi le second échec tunisien à l'échelle mondiale après celui de la «World League» et en l'espace de trois mois !

Boudaya termine en beauté

L'arbitrage tunisien était à l'honneur avec la désignation de Taoufik Boudaya pour la finale du Mondial U23 garçons disputée vendredi dernier au Caire et qui s'est soldée par la victoire de l'Argentine au détriment de la Russie.

Boudaya qui a dirigé convenablement la finale; dernière rencontre de sa riche carrière internationale a été honoré par les représentants de la Fivb en signe de reconnaissance de sa compétence et de sa persévérance.

Le Mondial fut ainsi l'occasion pour Boudaya de faire ses adieux à l'arbitrage international sous les applaudissements du public égyptien et les officiels de la Fivb et de la Cavb.