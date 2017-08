Tunisie: Il faut attendre plusieurs jours

Dans un communiqué publié hier, le ministère précise que la fermeture anarchique des vannes de pétrole a causé, outre des pertes financières colossales, des problèmes techniques au niveau d'un certain nombre de puits, notamment les anciens puits.

A rappeler qu'un accord mettant fin aux différents mouvements de protestation organisés depuis plus de quatre mois devant les sièges de compagnies pétrolières, s'est dégagé d'une réunion tenue, samedi au siège du gouvernorat de Kébili, entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et des représentants des coordinations des sit-in de Douz, d'El Faouar, d'El Kalaâ, de Souk El Ahad et de Kébili-Ville.

Le ministère a, en outre, appelé toutes les forces vives dans le gouvernorat de Kébili à faciliter la reprise de production de pétrole et de gaz et à respecter l'accord conclu. La même source a, en outre, loué les efforts déployés par les autorités régionales, les membres de l'Assemblée des représentants du peuple à Kébili et l'Union régionale du travail et les composantes de la société civile et des représentants des partis politiques dans la région pour leur participation à la signature de cet accord.

Le ministère a réitéré « la volonté de concrétiser les clauses de l'accord, précisant que la porte du dialogue reste ouverte». «Il s'agit en outre d'éviter tout ce qui peut menacer les acquis sociaux à l'égard des infrastructures pétrolières», précise la même source.