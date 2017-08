"Vous avez un beau pays ! Prenez garde à ce que les hommes politiques ne le détruisent pas". Cette phrase lancée à Gilbert Damo, compagnon du vol qui me ramenait d'Abidjan à Ouaga, en cette fin de matinée du jeudi 20 juillet 2017, est la conclusion de mon périple sur la terre de feu Félix Houphouët-Boigny, commencé quinze jours plus tôt, soit le 05 juillet.

Voir Abidjan... et mourir, pour parler comme Alexandre Dumas père, Stendhal ou encore Goethe parlant de Naples, capitale de la Campanie italienne. Retour sur cette première immersion en terre ivoirienne.

Anecdote : "Papa, moi, là où je suis, je ne suis jamais entré dans un avion". Voilà ce que mon fils Clovis m'a balancé un jour, sur un air de reproche. C'était en 2015 alors qu'il n'avait que sept ans. Je lui ai répondu que s'il travaillait bien à l'école, quand il sera grand, il pourra voyager à sa guise en avion.

Ce que je n'osais pas lui dire, c'est que son papa lui-même n'a jamais mis pied dans un aéronef. Du reste, je lui aurais dit ça, qu'il ne m'aurait pas cru. Heureusement, cette "lacune" est désormais comblée depuis cette date bénie du 05 juillet 2017.

Congé administratif d'un mois acquis, billet d'avion Ouaga-Abidjan-Ouaga en main, valise bouclée et habillé d'un Faso Dan Fani, me voilà à l'aéroport international de Ouagadougou.

Entre ciel et terre, et même pas peur !

Bien que novice, je n'eus aucune difficulté à remplir les formalités de voyage et moins de trente minutes après, me voilà patientant dans la salle d'embarquement. Il était 13h 45 alors que le vol est prévu pour 15h 30.

Le temps passera assez vite. Une voix suave invite les passagers du vol 2J n° 416 en direction d'Abidjan à se présenter à la porte 5 pour l'embarquement. Un minibus nous conduisit devant la passerelle de l'avion.

Moins de trois minutes plus tard, me voilà bien assis sur le siège 16, côté hublot. Je n'avais pas de trac. Premier vol et même pas peur ! Juste un pincement de cœur quand le gros oiseau de fer s'est arraché du sol. Des hôtesses sont aux petits soins avec les passagers. Une collation est servie.

Le commandant de bord nous annonce, après 1h 30 de vol que nous allons nous poser sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est 17h pile !

Après avoir sacrifié aux formalités, me voilà devant le parking. Trente minutes après, Issouf, mon neveu, est là. Je m'installe dans son véhicule. Il démarre. Direction : Yopougon, « Yop city » comme on dit ici. Abidjan me voici.

C'est ça on appelle embouteillage !

Nous n'avions pas quitté l'aéroport en dix minutes de trajet et je fis connaissance avec les fameux embouteillages d'Abidjan. Les voies sont bien larges, mais le blocus est total. "Faut dire qu'à Ouaga, nos embouteillages sont des plaisanteries", fis-je remarquer mon neveu. Il enfonce le clou en me disant qu'à l'entrée de Yopougon, c'est pire.

Effectivement, il n'a pas tort. Entre les véhicules ordinaires, les Gbakas, les Wôro-wôros et les taxis-oranges, il n'y a pas de place pour qui se dit pressé. Il nous a fallu deux heures trente minutes pour rallier l'hôtel, à 200 m de l'hôpital général de Yopougon où mon frère, Sako Zongo, m'avait réservé une chambre au 2e étage.

Après ma douche, je me fis le devoir d'appeler la famille pour les informer que je suis arrivé à bon port. Première nuit à Babi (surnom affectif d'Abidjan). C'est bien quand dans un pays où on n'avait jamais mis les pieds auparavant, on a au moins la chance de connaître beaucoup de gens.

Sont de celles-ci, Antoine Zongo, natif de Koudougou. Il me fera découvrir Abidjan by Nigth. Quand il a prononcé le nom de la « Rue Princesse », je trépignais d'impatience. La célébrissime est à quelques kilomètres de mon gîte. Contre 1 000 FCFA, un taxi m'y conduirait.

Même mutilée, la Princesse est toujours si attrayante !

La Rue Princesse ! C'est donc ça ! Bien sûr. Ce n'est plus la même qu'avant. Cette rue emblématique des nuits chaudes de Badjam qui a vu défiler des stars, des célébrités, des personnalités dont le Woody même Laurent Koudou Gbagbo.

Des dizaines et des dizaines de bars-dancings, night-clubs, restaurants et... chambres de passe peuplaient cette avenue. "Tu viens à Babi, tu ne vas pas à la Rue Princesse, tu n'es pas encore arrivé", disait-on. Il paraît que tout, vraiment tout, se faisait dans cette rue.

Tant et si bien que cette route était devenue un haut lieu de débauche, de luxure, de dépravation, où se mélangeaient sexe, alcool, drogue dans un cocktail forcément explosif. On nous disait que dans certains night-clubs les "belles-de-nuit" servaient toutes nues, prêtes à vous faire une petite gâterie. Sodome et Gomorrhe.

Mais depuis, les lieux ont perdu de leur superbe. Seuls y subsistent quelques bars VIP, des boîtes de nuit, de petits restaurants. Si la Rue a dégringolé de son standing de place chaude, c'est parce que les nouvelles autorités y ont envoyé des bulldozers qui ont rasé l'essentiel des gargotes.

Cependant, même mutilée, la "Princesse" demeure si attirante. La nuit, un monde cosmopolite s'y rend. On y rencontre aussi des nuées de chasseuses de mâles presque dévêtues, badigeonnées de toutes sortes de mixtures de produits cosmétiques. Des garçonnets aux allures suspectes sont aussi de la partie. Les nuits on y dansait jusqu'à l'aube. Le tout dans un climat d'insécurité.

Premier face-à-face avec la... mer !

Je dois aussi vous avouer n'avoir jamais vu la mer en vrai. Depuis le samedi 8 juillet c'est chose faite. Parti de Yopougon vers 13h, il nous a fallu près d'une heure trente pour rallier Assini, le coin des gourous.

Des dizaines de maisons luxueuses bordent l'océan, une immensité d'eau bleue s'étend devant moi, à perte de vue. Ces vagues qui ondulent, grondent de leur voix sourde, diffusant des senteurs et une fraîcheur d'hivernage.

Impressionné, je l'étais. Prudemment et après avoir été fortement encouragé par mes compagnons, je trempe un doigt, une main, un pied puis enfin les deux pieds dans ces eaux turquoises.

Mon premier contact physique avec la mer. Notre premier face-à-face. Impressionnant ! Le soir, quand vint l'heure de partir, et sentant une nostalgie m'envahir, mon neveu me rassure, "Tonton, on va programmer pour aller à Bassam".

La loi du plus fort est toujours la meilleure

Telle peut être résumée la règle qui prévaut sur les routes de la capitale économique ivoirienne. Tout le monde est pressé. Tout le monde a la priorité. Et chacun veut passer avant l'autre. Dans une telle situation, ce sont les plus forts qui dictent leurs lois.

Les plus forts ce sont ces célèbres Gbakas que chantent Daouda Koné. Ils ne cèdent la place à personne. Le moindre espace est bon pour eux à s'y faufiler. Le chauffeur est souvent si imbu de sa force, de sa puissance, que vous êtes obligés de lui céder la priorité.

Ils sont suivis dans cette "indiscipline routière" par les Wôro-wôro et enfin les taxis-compteurs. Mais chose curieuse, on déteste les Gbaka jusqu'au moment où on monte dedans.

Ils vous font gagner un temps précieux par leur dextérité à se frayer un passage, souvent là même où un cycliste ne se risquerait. Quand on apprend à utiliser les Gbaka et les Wôro-wôro, on économise de l'argent.

Apprend à "décomposer" mon frère

Mes sept premiers jours à Abidjan, j'ai trop dépensé dans le transport. La moindre course me coûtait entre 2 000 et 4 000 FCFA. Et les taximen prenaient comme prétexte les embouteillages.

Aux heures de descente, à partir de 16h, il faut au minimum 3 000 francs pour qu'un taxi accepte de te prendre de Marcory, ou de Treichville pour Yopougon. Mon frangin Sako Zongo à qui je faisais remarquer la cherté des taxis me lança.

"Mais Grand-frère, il faut apprendre à décomposer". Et de m'expliquer : "Par exemple de ton hôtel, tu prends un wôrô-wôrô à 200 FCFA pour la gare de wôrô-wôrô de Yopougon. De là, tu prends un autre wôrô-wôro ou un Gbaka pour Treichville, pour Marcory, pour Angré, pour Adjamé ou pour tout autre destination à 700 ou 800 F maximum.

Tu fais la même chose pour rallier ton hôtel". Ouf ! Me voilà dépensant désormais 1000 à 1500 F par jour. Auparavant, c'était au minimum 9000/jour. A titre illustratif, quand j'ai voulu aller à Bassam, j'ai pris un wôrô-wôrô à 250 jusqu'à leur gare à Yopougon.

De là, j'ai pris un autre à 700 F jusqu'à la gare de Bassam à Treichville. Enfin, j'ai emprunté un Gbaka à 500 F pour Bassam. Total : 1 450 F. Un taximan promettait de me conduire à Bassam contre "seulement" 20 000 FCFA. Et là, il assure que c'est parce qu'il est originaire du Burkina.

Bassam, victime des sinistres terroristes

Deuxième rendez-vous avec Poséidon, cette fois à Bassam avec un transport "décomposé". A 10h 45, j'y suis. Ce jour, les taximen étaient en grève. Motif ? La municipalité laisserait d'autres taxis venir opérer à Bassam.

En Côte d'Ivoire, chaque commune dispose de son propre parc de taxis avec une couleur bien distincte. Seuls les taxis-compteurs peuvent aller partout. C'est avec un pincement au cœur que j'ai foulé la plage de Bassam. Mes souvenirs étant tournés vers les victimes de l'attaque terroriste qui y a été perpétré en 2016. Un guide s'est fait le devoir de m'expliquer les détails de cette barbarie.

Il m'informe que les terroristes y ont séjourné pendant une semaine avant de passer à l'acte. Il me montre le hangar où les trois sinistres individus venaient se détendre au bord de l'eau. "Ils ont commencé à tirer depuis l'entrée de la plage.

Ils ont même abattu notre camarade qui leur servait de guide depuis leur arrivée", précise mon interlocuteur. Murmurant presque, il me confie que souvent il arrive que des gens tombent sur des douilles de balles disséminées dans le sable. Vrai ou faux ?

Yamoussoukro ; le rêve brisé (?)

Il a rêvé grand le Vieux ! Le président Félix Houphouët-Boigny a voulu faire dans la démesure quand il a décidé dans les années 1980, de faire de Yamoussokro la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Son village natal devrait être une ville lumière. Une ville qui n'avait rien à envier aux grandes métropoles occidentales.

Des voies larges et soigneusement bitumées. Un éclairage public qui fait briller la ville de mille feux. Des édifices futuristes tels que l'Hôtel Président. En visitant cette ville, on reste sans voix face à la vision qui a animé l'artisan de toutes ces œuvres.

J'en veux pour preuve l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) construit sur trois sites (Sud, Centre, Nord). Inspiré des grandes universités européennes, l'INP devait se positionner comme une université de référence internationale. Mais bien que fonctionnels ces instituts n'occupent pas la place qui leur était prédestinée.

26 piments dans un kédjiénou de poulet

Arrivé à Yakro autour de 15h, et après une prise de contact avec les délégués consulaires du Burkina, je me rendis aux locaux de la présidence. "Pas de visite", nous préviennent les gardes visiblement nerveux. Avec les récentes sautes d'humeur des soldats dans certaines villes ivoiriennes, l'heure n'est pas à la détente pour ces bidasses chargés de la sécurité des lieux.

Il a fallu flatter l'égo du patron de la garde et lui avouer mon envie de découvrir leur belle ville. Il me dit de repasser le lendemain afin qu'il voit ce qu'il peut faire pour moi. De là, cap sur la basilique Notre-Dame de la Paix. Il est 17h.

Les visites sont suspendues. Je me console en prenant photos sur photos de cette prouesse architecturale. Tout y est beau, tout y est majestueux et respire la piété. La nuit, mon neveu Wilfried Bayi et moi, pensionnaire de l'INP-HB, nous nous offrîmes un dîner au bord du lac. Menu choisi ? Kédjiénou de poulet.

Je préviens le serveur de ne pas mettre du piment. Peine perdue. Nagent dans notre plat, des piments. C'est en larmoyant et la bouche en feu que nous avons mangé, avec à la fin, une assiette pleine de piment. Willy prend la peine de les compter. Il y en avait 26 ! Oui, 26 gousses dans un seul plat. Le piment est un condiment ordinaire ici. Je me demande s'ils n'en mettent pas dans leur café.

Un tapis acheté à 600 millions, un coffre à 700 millions de FCFA !

Le lendemain, mon ami de la garde présidentielle a tenu promesse. Et vers 10h 30, me voici visitant le luxueux Palais. L'édifice renferme des objets de très grande valeur tant historique, financière, qu'humaine. S'y trouvent des objets ramenés par feu Félix Houphouët-Boigny au cours de ses multiples voyages.

Des cadeaux reçus d'amis étrangers. Des présents offerts par des personnalités. Le coût de certaines pièces donne le tournis, comme ce coffre-fort Louis XIV acheté à 700 millions de FCFA, ce tapis de près de 2,5 m de côté acquis à 600 millions de FCFA, ce carrosse sculpté dans de l'ivoire, rapporté de l'Inde et d'une valeur inestimable.

Des commodes, des tables, des armoires et des objets divers ayant coûté chacun des centaines de millions de nos francs. Rien qu'en vendant ces objets, on peut construire un autre palais à l'identique. Ma visite à la Fondation Félix Houphouët-Boigny m'a permis de me replonger dans la vie et l'œuvre du Bélier.

Là aussi, tout est fait dans la démesure. A l'image de ses 25 amphithéâtres dont le plus grand compte 2 500 places assises et un podium de 600 m2. L'exposition photos de la Fondation vous ramène sur le parcours du président Houphouët Boigny et sur des pans de l'histoire locale, sous-régionale, africaine et mondiale.

Mes petites déceptions...

En construisant cette ville, le premier président de la CI y a imprimé son empreinte. Tenez : formant une croix, la présidence, la Fondation, l'hôtel Président et la basilique, ces quatre symboles de la capitale politique, portent, en leurs initiales (P, F, H, B), le nom de leur artisan, à savoir Président Félix Houphouët-Boigny. J'ai été vraiment sublimé par ce que j'ai vu et entendu à Yamoussokro.

Mais, j'y suis reparti avec quelques déceptions. D'abord que le père de la nation ivoirienne n'ait pas pu parachever son œuvre. Ensuite, que ses successeurs n'aient pas poursuivi ce rêve qui a été quelque peu brisé. Et enfin, le fait que dans le palais, aucune place n'ait été faite à la culture ivoirienne.

Tout, ou presque, est occidentalisé. Toute la décoration a été importée. Les objets de valeur, les tableaux, les rideaux, le mobilier sont de l'Occident. Mon avis ? Cet édifice et tout ce qu'il contient semble avoir été réalisés pour plaire au colon.

C'est presqu'un déni à la culture locale. A part les deux béliers qui trônent devant le hall, rien, absolument rien, n'indique que nous sommes dans le palais présidentiel d'un pays africain.

Un dernier tour à Yop et puis on s'en va !

Une nuit à Marcory, une autre nuit à Treichville et me voilà en train de regretter Yopougon. Même une journée entière passée à visiter le chic Plateau, avec ses bâtiments futuristes, même mes balades sur la lagune à bord des bateaux-bus, même mes incursions dans le marché, dans les supermarchés et dans le palais de la culture de Treichville, même ma virée au zoo, pas même ma journée dans la belle commune d'Angré, n'ont réussi à effacer ma préférence pour Yopougon.

Conséquence, je décide d'y retourner, afin d'y passer les derniers moments de mon séjour. J'ai pu ainsi renouer avec le thé de Sako Zongo, avec les mets non pimentés de sa chère épouse, avec les wôrô-wôrô bleus et enfin avec la fameuse Rue Princesse, qui, bien qu'ayant été rasée à près de 80%, a toujours de quoi attirer le touriste occasionnel que je suis.

Quand, au terme de deux semaines de vacances bien mémorables, je prenais place à bord du même Ambrayer qui m'avait emmené, et alors que ce dernier, à la suite d'une ultime poussée, s'arrachait du tarmac et s'élevait au-dessus de la lagune Ebrié, je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pensée tous ceux qui m'ont permis de m'offrir ces vacances de rêve !

C'est promis, je reviendrai.