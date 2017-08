Tunisie: 12 recours acceptés et 34 rejetés

Il y a tout un «clan» de joueurs qui -- et tout le monde le sait mais ne le dit pas -- ne veut pas du retour… Plus »

L'Isie avait publié le 16 août les listes provisoires des électeurs, sur son site officiel et dans les bureaux régionaux et les municipalités. Les listes seront à la disposition des citoyens jusqu'au 18 août.

« L'Isie a, d'ores et déjà, examiné 46 recours relatifs essentiellement à la suppression du nom d'un électeur pour répétition ou non-conformité aux conditions d'inscription ou encore pour correction de données personnelles», a-t-il précisé dans une déclaration à la TAP. Belhassen a fait savoir que l'Instance a accepté 12 recours et rejeté 34 autres ajoutant que l'Isie informera, les 25 et 26 août, les dépositaires de recours par écrit pour des raisons de traçabilité.

