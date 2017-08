Maroc: Le pays participe à la Semaine mondiale de l'eau à Stockholm

Réunion avec la présidence du Conseil mondial de l'eau, au sujet du processus du Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau

Le Maroc prend part aux travaux de la Semaine mondiale de l'eau (World Water Week), qui se tient du 27 août au 1er septembre à Stockholm, sous le signe "Eau et déchets : réduire et recycler". Outre deux communications intitulées "Sécurité et intégrité hydriques dans la région MENA" et "Construire un avenir résilient grâce à l'eau", la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement, Charaft Afailal, aura une réunion avec le président du Conseil mondial de l'eau (CME), Loïc Fauchon, au sujet du processus du Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau.

Lors de cette rencontre mondiale, la responsable marocaine prendra part aux travaux de réunions et sessions de haut-niveau et tiendra des rencontres bilatérales avec différents partenaires en marge des activités officielles.

Elle participera aussi à une réunion spéciale dans le cadre des consultations de l'Assemblée générale des Nations unies sur "l'amélioration de l'intégration et la coordination du travail des Nations unies au niveau des objectifs et des cibles liés à l'eau et de l'Agenda 2030 pour le développement durable".

Organisée depuis 1991 par l'Institut international de l'eau de Stockholm (SIWI), la Semaine mondiale de l'eau se veut, selon ses initiateurs, un forum unique pour les échanges de points de vue et le partage des expériences et des pratiques entre la communauté scientifique, le monde des affaires, le milieu politique et la société civile.

Alternant des sessions plénières, des ateliers, des séminaires et divers événements, cette manifestation connaîtra la participation de près de 3.000 intervenants de près de 130 pays, représentant les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, la société civile et le milieu académique. En plus, une zone d'exposition permettra à des organisations, à des sociétés et à des professionnels d'exposer leurs savoir-faire. En parallèle, trois visites de terrain sont proposées.

Cet événement planétaire, lieu de rencontre de plus de 200 organismes partenaires, sera ponctué par la remise de prix prestigieux, dont le plus connu est le Stockholm Water Prize, considéré comme le "Nobel de l'eau".

Cette distinction honore tous les ans, depuis le début des années 90, un individu, une institution ou une organisation dont le travail contribue à la conservation et à la protection des ressources en eau et à l'amélioration de la santé des habitants et des écosystèmes de la planète.

La rencontre sera aussi l'occasion de remettre un autre prix d'envergure, le Stockholm Junior Water Prize qui, depuis sa création en 1997, se veut l'aboutissement d'une compétition ayant démarré au niveau national dans plusieurs pays.

Ce prix international pour les jeunes de 15 à 20 ans participe à la mise en avant des questions liées à la protection, à l'utilisation et au partage de l'eau.

Les lauréats nationaux se retrouveront donc en compétition internationale à Stockholm lors de la Semaine mondiale de l'eau. Parmi les autres prix qui seront remis, il y a lieu de citer le Best Poster Award.

En 2016, plus de 3.100 participants en provenance de 120 pays ont pris part à cette compétition.

Une journée entière d'activités sera consacrée aux jeunes qui démarrent leur carrière (Young Professionals' Day). Les jeunes professionnels bénéficieront d'un accès gratuit aux activités de cette journée. De plus, cette année, s'ajoutent les Showcases, qui donneront aux organisations et sociétés une opportunité de montrer leur réalisation, de mettre en évidence un projet, un outil ou partenariat, ou de lancer une initiative ou une publication.