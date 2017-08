Burkina Faso: Deces de Salifou Diallo - « Nous lui devons une fière chandelle »

Pour l'ensemble de son œuvre hyper épique réalisée pendant sa vie politique, en utilisant la carotte et le bâton, nous lui devons une fière chandelle, à l'instar de la Pucelle d'Orléans pour son courage chevaleresque et léonin d'une Sainte Cathérine d'Alexandrie.

Considéré par certains comme le deus ex machina de l'insurrection populaire de fin octobre 2014, avec son dernier voyage, c'est toute une démocratie burkinabè qui perd tout un pan de son ferment ; son parti (le MPP), son cerveau, sa sève nourricière et sa boîte à idées.

Que dire encore de son lyrisme condescendant et caustique face au Premier ministre (PM) Paul Kaba Thiéba à l'hémicycle lors du discours à la Nation du PM, de son populisme lorsqu'il invita notre gouvernement actuel à ne point avoir la tentation d'être un bon élève des institutions de Bretton Woods au grand dam de notre peuple, et de son altruisme d'un Harry Belafonte qui lui permit d'être le père nourricier de nombreuses familles démunies au Burkina !

Son sourire badin et diamantin, sa démarche altière et cordelière, son allant et son talent d'un catalan restent éternellement vissés sur notre méritoire mémoire comme un cul à une chemise.

Mais, nous sommes obligés de mettre pavillon bas devant la sentence sans appel du bon Dieu qui imposa, par le fait du prince, un silence sépulcral à la Nation tout entière. Comment pouvons-nous boire notre petit lait et rester de marbre devant la disparition de ce géant qui fit partie du Gotha burkinabè et qui gagna tous les éperons dans sa vie ?

Et cela, eu égard à son rang de potomitan ayant blanchi sous le harnais, pour paraphraser les Antillais. En recevant par téléphone, au petit matin du 19 août dernier, la nouvelle annonçant le décès consternant de Gorba, c'est comme si on m'enlevait subitement du miel dans ma langue de ciel.

