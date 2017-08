Maroc: Le KACM et l'OCS par la trappe comme prévu et le MAT par une porte dérobée

RCA-FUS, WAC-RSB, DHJ-IRT, RCOZ-OCK de belles empoignades en perspective pour les huitièmes

Dame Coupe, en ce tour, aura été pour le moins conciliante avec les équipes de l'Elite 1 puisqu'elle n'aura fait en tout et pour tout que trois victimes que l'on qualifierait de notoires. Dans la fournée, on trouve le finaliste de la précédente édition, l'OCS, décidément sans croc aucun devant les Soussis du HUSA, le KACM, trop tendre devant une machine à tout écraser qu'est le WAC et une éminence en déperdition, le MAT qui, à la logique, plia genoux devant plus petit que soi et passa par une porte dérobée pour cause de but encaissé à la maison, l'ASS en l'occurrence.

A Safi, le HUSA a, semble-t-il, exorcisé le démon en s'imposant face à sa bête noire, l'OCS sur un but de Berkaoui dans le temps mort qui, à l'occasion, récoltait un avertissement bête pour avoir enlevé son maillot alors qu'il n'avait pas à exulter autant, la qualification étant bel et bien en poche avec ou sans ce succès de dernière minute.

Le Wydad, imperturbable comme jamais auparavant, a construit sa victoire (2-0) doucement et sûrement devant un KACM qui n'aura jamais voulu croire en ses chances. Ce trait de caractère des hommes à Houcine Ammouta est une grande confiance en soi qui laisse présager de bien belles choses pour l'avenir et plus particulièrement pour leur virée africaine à l'autre bout du continent face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud le 17 septembre prochain.

Enfin, pour ce qui est des pensionnaires de première division passés par la trappe, que dire des Nordistes du MAT qui se sont inclinés (1-0) à la normale devant une ASS pour le moins euphorique.

Quelques autres grosses écuries l'ont échappé belle à l'image de l'OCK, contraint au nul par un OM à Hcina dominateur mais ô combien malchanceux (trois tirs sur le poteau). Aït Joudi et consorts s'en sortent grâce au but marqué chez les autres, un bénéfice du doute qui remet bien en question l'entrée en matière de ce début de saison. L'ASFAR qui se dit jouer le titre devrait se remettre en question avant de faire dans la fanfare. Accrochée en huis clos (2-2) par les amateurs du SM, elle ne doit son salut, si l'on peut dire, qu'à sa victoire étriquée (3-2) de l'aller chez son adversaire. Il s'en est fallu d'un but.

Sinon les résultats ont été conformes à une logique de raison du plus fort. A ce chapitre, les équipes en ballottage défavorable à l'aller ont rectifié le tir puisque les Verts du Raja, bousculés (0-0) à la maison par l'OD, se sont largement imposés à Dcheira (4-1) faisant ainsi, au regard des buteurs (Yajour, Benhalib, Erraki, Hadraf) penser que la mayonnaise commence à prendre. Les "Calamentis" de la RSB, vainqueurs sans pitié de l'UST (4-0), sont à mettre dans ce même panier tout comme l'IRT de Badou Zaki qui, accroché à Tanger (1-1), a su revenir indemne (1-0) d'un périlleux déplacement à Sidi Kacem face à l'USK.

Enfin, chez les clubs ayant assuré leurs arrières dès l'aller, la sortie dominicale qui s'annonçait toute de sérénité, n'a fait office de confirmation que d'un fait donné. C'est ainsi, donc, que le DHJ n'a pas eu de peine dans le derby doukkali, venant à bout aisément du RCAZ (3-1) que le CRA s'est défait des amateurs d'Arfoud (2-0) et que le FUS a géré sa randonnée orientale en contraignant les Oujdis du MCO au nul (1-1) assurant une qualification des plus aisées pour le tour suivant. Mais les huitièmes ne s'annoncent pas pour autant, toutes de facilité, les R'batis devront croiser du crampon avec le RCA dans ce qui en sera l'affiche. Mais des chocs c'est du "en veux-tu en voilà" ! Un WAC-RSB, DHJ-IRT, CAK-HUSA et ce derby RCOZ-OCK font baver pour peu que l'engouement du public soit de la partie ce coup-ci.

Résultats des 16èmes de finale

ASS-MAT 1-0 (1-2)

USK-IRT 0-1 (0-0)

MCO-FUS 1-1 (0-2)

OD-RCA 1-4 (0-0)

OM-OCK 1-1 (0-0)

RC Arfoud-CRA 0-2 (0-1)

UTS-RSB 0-4 (0-0)

ASFAR-SM 2-2 (3-2)

DHJ-RCAZ 3-1 (3-2)

OCS-HUSA 0-1 (1-3)

WAC-KACM 2-0 (1-0)

Matches des 8èmes

TAS-JSKT

WAC-RSB

ASS-CRA

DHJ-IRT

ASFAR-CRS

RCOZ-OCK

RCA-FUS

CAK-HUSA