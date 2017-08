Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Un énorme succès très apprécié des participants

Les volleyeurs de la Jirama ont dû s'appliquer pour battre Aro.

L'édition 2017 des Jeux Corporatifs en partenariat avec la CNaPS a remporté un succès fou auprès des participants qui en redemandent tant l'ambiance était idyllique. Le tout dans un décor de rêve, car si on connaissait déjà la qualité de la pelouse synthétique du terrain de football et des courts de tennis, le boulodrome avec 22 terrains et une tribune a ravi les connaisseurs. Certains disaient même qu'il s'agit de la meilleure installation à Madagascar.

Et c'est dans un stade d'exception que le public a admiré la victoire de l'Institut Pasteur au relais 4 x 100 m avec une authentique prouesse de l'ailier des Makis, Alain, qui a plongé pour souffler la victoire à E-Tech Consulting.

Le fair-play à Air Madagascar. Mais le grand vainqueur de cette édition

2017 était sans conteste la Jirama qui s'offre un doublé au volley-ball et au basket-ball avec chaque fois les mêmes acteurs : Hervé, Ricky et Doda, des grands polyvalents qui ont donné du fil à retordre à leurs adversaires.

Mais si on devait attribuer le trophée de fair-play, il reviendrait à Air Madagascar dont les employés ont cotisé pour pouvoir s'engager encore faut-il le dire par amour pour les Jeux Corporatifs.

Les finalistes en belote avec les vainqueurs Dieudonné (2e à partir de la gauche) et Tita (extrême droite) de la CNaPS.

En belote, la CNaPS avec Dieudonné et Tita a ravi une très belle victoire devant une équipe de la Star victime d'une trop grande confiance alors qu'elle avait toutes les cartes en main. Mais la CNaPS qui a admirablement joué le jeu s'est imposé sur le fil.

Au football, il a fallu aller aux tirs au but pour départager Epsilon et la CNaPS. Un exercice en quoi excellent les joueurs d'Epsilon ou plutôt le gardien qui a arrêté un tir des caissiers et comme Landry ratait son tir, cela a ouvert la voie au succès pour Epsilon.

En pétanque, il n'y a rien à dire tant la doublette de la BOA avec Sylvia et Hanitra était trop forte pour l'équipe de l'Institut Pasteur. Pareil pour les hommes où la Jirama était d'un ton au-dessus devant Ny Havana qui avait pourtant fait illusion en menant au score par 5 à 0 avant de se faire rejoindre et se faire battre, car ses adversaires avaient trouvé la faille en lançant le but à 10m. Une stratégie qui a payé comme en atteste le score de 13 à 5.

Les footballeurs d'Epsilon ont ravi une très belle victoire.

Tous les résultats

Voici les résultats des finales des Jeux Corporatifs d'Antananarivo 2017 :

Football: Epsilon bat CNaPS par 2 tirs au but à 1 (1 à 1)

Volley-ball : Jirama bat Aro par 29 à 28

Basket-ball: Jirama bat Air Madagascar par 13 à 8

Tennis

Dames : Rajoelison Hasina (Telma ) bat Raharimalala Brigitte (Institut Pasteur)

Hommes -45 ans

Rakotonomenjanahary Rija (Telma) bat Randrianarimanana Justin (CNaPS)

Hommes +45 ans

Razafindramanga Andry (Jirama) bat Randrianirina Claude (Jovenna)

Athlétisme- Relais 4 x 100m

1er) Institut Pasteur 54 sec 16

2) E-Tech Consulting... 54 sec 17

Belote

Andriamanantena Dieudonné et Razafimanampamonjy Irénée (CNaPS) battent Rakotomalala Maminirina Yves et Andrianiaina Rijavola (STAR)

Pétanque

Doublettes dames

Ratsivalaka hanitra Murielle et Ratsivalaka Sylvia (BOA) battent Rakotovao Hanitrarivelo et Hajarimanana Julie (Institut Pasteur)

Triplettes hommes

Jirama bat Ny Havana par 13 à 5