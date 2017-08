Madagascar: Ambositra - L'escalier de la ruelle d'Ankorombe fait peau neuve

Les travaux d'assainissement et d'amélioration de la ville d'Ambositra par l'association « Mampiray » se poursuivent.

Outre l'enlèvement quotidien des ordures par le biais d'un camion à benne, de la mise à la disposition gratuite du public, huit heures par jours de l'accès au réseau « Wifi » et du terrain de basket-ball à Antamponivinany, qui fait la fierté de la ville d'Ambositra et peut accueillir des matches d'envergure nationale, etc.

L'association « Mampiray » a procédé depuis plusieurs mois à la réhabilitation de l'escalier de la ruelle qui relie le « fokontany » d'Alakamisy à celui d'Ankorombe. Cet escalier de la ruelle d'Ankorombe distant de près de trois cents mètres, actuellement réhabilité contribue au bonheur des usagers, alors qu'autrefois, la voie était en mauvais état et quasi-impraticable durant la saison des pluies.

Importance vitale

L'escalier de la ruelle reliant Alakamisy à Ankorombe est très emprunté par les usagers et revêt une importance vitale, voire capitale, dans la mesure où il permet de faire un raccourci très significatif pour rejoindre Alakamisy à Ankorombe et vice-versa et gagner du temps, voire de l'argent. Le quartier d'Alakamisy qui est très populaire avec sa gare routière sud, le grand marché et l'hopital. A l'opposé, la localité d'Ankorombe n'est pas en reste, avec l'Ecole de la gendarmerie nationale, le lycée et le CEG ; ainsi queses champs de production de denrées alimentaires qui approvisionne le marché d'Alakamisy, la réhabilitation de l'escalier de cette ruelle contribue sans nul doute à alléger en partie le fardeau du quotidien de la population en matière de circulation et d'éviter aux usagers, surtout les élèves, d'emprunter la grande voie, la route principale source de multiples accidents de la circulation durant les heures de pointe et aussi, de renforcer davantage les liens de communication et de solidarité entre les individus issus de différents quartiers -d'où le verbe « mampiray »-voire des quatre coins de l'Ile, quand il s'agit ici, en particulier de la rentrée ou de la sortie des élèves-gendarmes.

Il appartient donc aux riverains et usagers de gérer cette infrastructure en bon père de famille pour la pérennisation des acquis.