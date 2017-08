Madagascar: Exportations - Une mission économique et commerciale au Canada

Une promotion du commerce international avec le Canada sera lancée en octobre.

Le Canada représente un marché des exportations plus vaste que celui des États-Unis. En partenariat avec l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar), la Chambre de Commerce et de Coopération Canada-Madagascar organise une mission pour la promotion de nos exportations, en octobre.

Près de 580 milliards USD! C'est ce que représentait le marché canadien à lui seul, en 2016. Selon cet indicateur, les Canadiens consomment 172% de plus en termes de produits importés, par rapport à leurs voisins Américains des Etats-Unis. C'est ce grand potentiel qui s'ouvre désormais à Madagascar.

Après avoir accueilli tout les représentants diplomatiques du Canada à Madagascar, lors du XVIe Sommet de la Francophonie (Gouvernements Fédéraux, Ontario, Québec et Nouveau-Brunswick), ce sera le monde économique canadien, qui s'ouvre aux entreprises de Madagascar. En effet, la Chambre de Commerce et de Coopération Canada-Madagascar (CanCham), organisera une mission économique et commerciale du 21 au 28 octobre 2017 ; une grande première qui est concoctée en partenariat avec l'EDBM et l'Ambassade de Madagascar au Canada.

Opportunités. Ainsi, sur le marché canadien, Madagascar peut se positionner comme fournisseur de choix sur certaines tendances de consommation, tels que les produits ethniques, produits alimentaires de spécialités et la santé/bien-être.

A noter que les exportations de Madagascar vers le Canada ont représenté 79 millions de dollars canadiens et les importations depuis le Canada sont évalués à environ 12 millions de dollars canadiens, représentant 3% des importations canadiennes venant du continent africain.

Par ailleurs, le Canada est composé de près de 10 millions de francophiles. Ceci représente donc un marché considérable pour les services d'externalisation et d'impartition francophone de Madagascar, tant au niveau des centres d'appel, que les centres de traitement de données et de développement informatique que dans le textile.

Privilège. Au même titre que l'AGOA, Madagascar bénéficie de la politique « Initiative d'accès au Marché » pour le Canada. Cette politique vise les pays les moins avancés (PMA) afin de stimuler et de promouvoir la croissance économique.

Cette politique assure donc une entrée en franchise et hors quota sur le marché canadien pour les produits exportés des pays les moins avancés. D'après ses représentants, c'est pour ouvrir les portes d'opportunités aux secteurs privés malgaches, que la CanCham initie ces huit jours de mission pour rencontrer et nouer des relations d'affaires avec des acteurs économiques dans les provinces de Québec et Ontario, plus spécifiquement, Montréal, Ville de Québec, Trois-Rivières et Ottawa.

D'après la CanCham, les cibles pour cette mission sont les entreprises avec des produits prêts à l'exportation, les entreprises exportatrices qui cherchent à développer les marchés nord-américains et les entreprises de services, d'externalisation, ou manufacturières à la recherche de nouveaux partenaires et de débouchés.