Madagascar: Connaît tout ou sait rien ?

opinion

Certains membres du gouvernement ressemblent à des étudiants qui font le tour des filières, en recommençant chaque fois à ... zéro.

S'ils étaient à l'université, la plupart des ministres seraient « lany session ». Sans possibilité de se réinscrire à moins de changer de filière et à condition évidemment de réussir le concours d'entrée ou de remplir les critères de sélection requis. Mais justement, ils ne sont plus au campus si tant est qu'ils aient usé leurs fonds de pantalon à Ankatso, Barikadimy, Andrainjato, ou Maninday... ou pour les plus chanceux, dans des universités étrangères.

Peu importe du reste qu'ils soient sortants de tel établissement ou de telle grande école, le fait est qu'ils ont échoué, parfois lamentablement, à la tête des ministères dont ils avaient la charge. Seulement, au lieu d'être renvoyés, ils ont été ou sont encore repêchés dans d'autres départements qui ne correspondent pas forcément à leur profil.

C'est le cas de ce membre du gouvernement qui bat tous les records de mobilité pour ne pas dire d'instabilité, en changeant trois fois de ... portefeuille (et de couleur de cravate) en l'espace de trois ans et quatre mois, tandis que d'autres ont fait au maximum deux filières. La QCM qui se pose est la suivante : A) Sont-ils des « connaît tout » ? B/ Est-ce des « sait rien » ? La question s'adresse au Premier ministre qui propose et au président de la République qui dispose du pouvoir de nomination et de limogeage des ministres. L'obligation de résultats ne fait pas toujours partie du manuel de l'Exécutif dont le recrutement des membres est d'ailleurs rarement au mérite.

A un an, enfin presque, de la fin du quinquennat, le RRI s'est mis au rythme du « moramora » bien malgache. A l'image de certains ministres qui pourraient être rattrapés par leur passé au risque de le conjuguer au présent après leur entrée ou « come back » dans le gouvernement du régime HVM qui rappelle plutôt le TIM puisque c'est le « Teo Ihany no Miverina ». On change, mais on reprend les mêmes, quitte à repêcher des « lany session » qui continuent de profiter largement des bourses de l'Etat.