Pour cela cette initiative privée cherche des financements pour accélérer une entreprise qui rencontre déjà l'assentiment des femmes transformatrices et de certains acheteurs de ce cacao véritablement « Made in Côte d'Ivoire ».

« Pour moi, c'est donner l'exemple aux femmes. Je reviens à la terre pour donner de la valeur, témoigne Marie-Laure Houphouët, une ingénieure Telecom qui a quitté momentanément son activité pour transformer son cacao au sein de la coopérative Ecoya de Yamoussoukro. Avec les quelques jours que l'on a fait déjà, je sais que l'on peut mettre de côté et créer ma boîte et ainsi apporter de l'emploi-».

Avec ce cacao Ecoya, tout le monde y gagne. Le consommateurs avec un prix d'achat inferieur au cacao exporté pour transformation puis réimporté pour le marché intérieur, les industries, restaurants et pâtisseries dont le produit est d'une qualité supérieure et les cultivateurs qui touchent directement le fruit de la plus-value produite par une transformation locale.

Aussi, quand un maitre chocolatier ivoirien rencontre une coopérative de cacaoculteurs cela donne enfin naissance à un projet qui permet au pays de résoudre l'un de ses plus grands paradoxes : faire de ce pays non plus un « simple » producteur de fèves mais un « véritable » transformateur de chocolat.

