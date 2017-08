Maroc: A Téhéran, le parcours du combattant des handicapés

Avec la récente victoire des réformateurs aux élections municipales à Téhéran, des associations de défense des handicapés espèrent des changements. "La plupart de nos membres sont confinés chez eux et déprimés", témoigne Fatemeh Nikbakht, directrice de l'association des malades de la moelle épinière, qui compte environ 1.000 adhérents. "Même une personne âgée ou une femme avec un enfant ne peuvent pas se déplacer facilement dans nos espaces urbains", regrette-t-elle. Selon des chiffres officiels, 94.000 personnes handicapées vivraient à Téhéran. Ils seraient bien plus nombreux, estiment des associations de soutien aux personnes à mobilité réduite. Peu d'entre eux sont visibles dans les rues, sans parler des bus et du métro dont les arrêts leur sont quasiment inaccessibles.

Même pour les personnes valides, se déplacer à Téhéran peut ressembler à un parcours du combattant, à travers des voies étroites et défoncées, des caniveaux remplis d'eau et des voitures garées sur n'importe quel espace libre dans une ville en proie à un développement urbain effréné. Pour les milliers de handicapés que compte la capitale iranienne, ses rues vallonnées sont des "zones interdites".

