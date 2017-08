Maroc: Tour d'Europe des joueurs Marocains

L'actualité des joueurs marocains dans le Vieux Continent, a été marquée par de solides performances sur le terrain, et une forte agitation en coulisses.

Notre tour d'horizon des Marocains d'Europe débute par la Ligue 1, où Oualid El Hajjam, a grandement participé, au bout de 90 minutes pleines et appliquées, à la première victoire de l'histoire de son club, le SC Amiens, en Ligue 1, sur le score sans appel de 3 buts à 0, face à l'ancienne Team de Younes Belhanda, l'OGC Nice. Le latéral droit de 26 ans, qui n'as pas été convoqué pour la double confrontation contre le Mali, mais assidument supervisé par le sélectionneur national, Hervé Renard et son adjoint, Patrick Beaumelle, continue sa progression au sein du promu picard, qui délaisse ainsi la zone rouge et se repositionne à la place de barragiste, après avoir enchaîné trois défaites depuis le début du championnat.

Oussama Tanane, quant à lui, continue de ranger son frein sur le banc de touche. Alors qu'il a connu les joies de la titularisation lors des deux premières journées dans le onze de Saint-Etienne, depuis, il ne rentre plus dans les plans d'Oscar Garcia, le nouvel entraîneur stéphanois. Vendredi soir, au Parc des Princes, face à l'ogre parisien, le natif de Tétouan n'a foulé la pelouse qu'en fin de match, pour dix petites minutes, alors que la défaite de son équipe était assurée, 3-0. Son unique fait d'arme, un carton jaune reçu à 3 minutes de l'épilogue du match.

Toujours en Hexagone, mais un étage en dessous. Alors qu'il n'avait marqué aucun but la saison dernière en Ligue 1, Youssef Hadji, du haut de ses 37 ans, continue à martyriser les défenses de seconde division française. Titulaire au coup d'envoi, il a encore fait trembler les filets, contre le Stade brestois, pour la seconde fois d'affilée. Mais sa réalisation n'a ni permis à son club, l'AS Nancy lorraine, de remporter son premier match de la saison, ni de ne pas concéder sa seconde défaite de la saison.

Sur les terres d'Atatürk, la 3ème journée de Super Libgue turque, a été le théâtre de l'égalisation tardive, de l'avant-centre, Khalid Boutayeb à la 87ème minute. Le goleador du Yeni Malatyaspor, présent sur la pelouse au coup d'envoi, aux côtés d'Issam Chebake, a permis à son équipe d'accrocher un précieux point sur ses terres. Le renard de surface augmente ainsi son total de réalisation depuis le début de la saison à 3 buts en 3 journées.

Pour perpétuer le thème des héros d'un soir, en Jupiler Pro League, la première division belge, troisième championnat avec le plus grand contingent de joueurs d'origine marocaine (41), le juvénile Selim Amallah (20 ans), a sauvé son club du Royal Mouscron, contre Kortrijk, lors de la 5ème journée, en égalisant à la 62ème minute. Il marque ainsi le premier but de sa jeune carrière. Le joueur né d'un père marocain et d'une mère italienne, détenteur de la double nationalité belge-marocaine, vit ses premiers pas dans le monde professionnel.

Le passé lointain est témoin de la gloire des Arabes en Andalousie. Et si ce constat s'est estompé avec le temps, il peut y avoir, par intermittence, des événements qui vont dans ce sens, notamment, le but de la victoire inscrit par le défenseur marocain, Zouhair Feddal à la 77ème minute. Le gaucher de 28 ans, qui a récemment pris sa retraire internationale, rattrape sa boulette de la semaine dernière, contre le FC Barcelone, et permet à son équipe de gagner son premier match de la saison en battant les Galiciens du Celta Vigo (2-1).

Si les Pays-Bas sont connus pour leur culture du cycle, Younes Mokhtar pourrait être considéré comme un ennemi écologique, tant le dragster continue de carburer et d'impressionner semaine après semaine. Après son premier but de la saison, le week-end dernier, le milieu de terrain récidiviste a encore frappé. Lors de cette 3ème journée, la victime se nomme, FC Twente. Le milieu de terrain offensif de 25 ans du FC Zwolle, a trompé le gardien adverse à la 33ème minute, portant le score à 2-0. En face, Oussama Assaidi a cédé sa place, après un terne premier acte, à l'image de son équipe, à la peine et dont le compteur est vierge de point, stagnant à la 16ème place du classement, alors que ses bourreaux du jour, Younes Mokhtar et le FC Zwolle occupe la deuxième place avec 7 points.

Hors des terrains hollandais, c'est la rubrique transfert qui agite l'actualité des joueurs marocains, pensionnaires d'Erdivise. Le virtuose gaucher de l'Ajax Amsterdam, titulaire, sur la gauche du triangle qui compose le milieu de terrain, ajaxien, vainqueur (0-2) sur le terrain de VVV Venlo, pourrait avoir participé à son dernier match sous le fanion du club de la capitale néerlandaise. A quelques jours de la clôture du mercato estival (le 31 août), le milieu de terrain, qui va fêter ses retrouvailles avec la sélection nationale, pourrait en fêter d'autres, avec un de ses anciens coéquipiers, le Burkinabé Alain Traoré.

En effet, Jean-Michel Aulas, l'emblématique président de l'Olympique Lyonnais, aurait entamé des discussions avec la direction de l'Ajax d'Amsterdam, pour racheter le contrat de Hakim Ziyech, afin de pallier le départ de Maxwel Cornet, probablement vers le Borussia Dortmund. Toujours côté départs, Yassin Ayoub pourrait faire ses valises et rejoindre la Premier League. Après avoir vécu l'essentiel de sa carrière dans le championnat batave, il serait en partance pour la côte Sud de l'Angleterre, dans le club de Bournemouth. Si un joueur marocain s'apprête à rejoindre le championnat anglais, un autre est en passe de le quitter.

Malgré un début de saison convaincant, lors duquel Nordin El Mrabet a accumulé les titularisations (3 en autant de journées), il se murmure dans les travées de Vicarage Road, le stade des Hornets de Watford, que le marocain est assidument courtisé par le club espagnol de Gérone, propriété de Manchester City, et qui compte déjà dans son effectif, un autre international marocain, le gardien Yassin Bounou.