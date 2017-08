Guinée: « Alpha Condé devait attendre le retour de congé de certains ministres avant de les limoger »

Le retour au sein du gouvernement de Bantama Sow et Ibrahima Kourouma et l'éboulement qui a fait une dizaine de morts, des blessés et des dégâts matériels considérables à Dar-es-Salam dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry continuent de susciter des réactions en Guinée.

Dans un entretien accordé à des journalistes à Conakry, Docteur Abdoulaye Diallo "Ballal Koin" président du mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) a dénoncé l'irresponsabilité de l'Etat et la négligence des citoyens dans l'éboulement de la décharge.

« Je regrette la perte en vie humaine. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. On pouvait éviter cela. L'Etat devait circonscrire cette décharge. Il y a une irresponsabilité notoire de l'Etat. Mais aussi, il y a la négligence des populations. Pour éviter un nouvel drame, il faut qu'on applique la loi », indique le patron du MSD.

Poursuivant, Ballal Koin a dénoncé le désintéressant du président Condé quand il y a un drame dans le pays.

« Par exemple, lorsqu'il y a eu l'accident à Labota dans la préfecture de Kindia où dix personnes ont trouvé la mort, le président a pris son vol le même jour au lieu de décréter au moins une journée de deuil », a-t-il regretté.

Pour ce qui est du retour aux affaires de Bantama Sow et Ibrahima Kourouma pour occuper respectivement le ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique et le ministère de la ville et de l'aménagement du territoire, Docteur Diallo affirme que c'est un fonds de commerce pour "le clan au pouvoir".

«Le président devait attendre le retour dans le pays de certains ministres qui étaient en congé avant de les limoger. On doit consulter le cadre qu'on doit nommer ou celui qu'on limoge avant de faire le décret », a-t-il conclu.