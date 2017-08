Guinée: Eboulement à Dar-es-Salam - Saloum Cisé dénonce des récupérations politiques

Saloum Cisé qualifie de ridicule ce que font l'opposition et conseil tout de même. «Les spéculateurs politiques ne cessent de prendre la situation à bras le corps c'est regrettable. Quant on doit faire l'analyse d'un problème il faut que qu'elle soit objective. C'est comme si on disait que l'éclipse salaire dépend du gouvernement c'est ridicule».

S'adressant aux militants il soutien que : «les calamités naturelles qui sont imprévisibles, personne ne peut les prévoir. Elles viennent spontanément et l'homme a très peu de moyen pour les gérer». Selon lui quelque soit la puissance d'Etat on ne peut arrêter une tempête parce que : «c'est naturel, tout ce qui est naturel s'impose»

