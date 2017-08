Sénégal: L'importance du secteur parapublic mise en exergue

Saly-Portudal (Mbour) — Le secteur parapublic présente "un intérêt particulier" pour le gouvernement eu égard à la place importante qu'il occupe dans la réalisation des politiques publiques de développement économique et social, a affirmé lundi l'inspecteur du trésor Mouhamadou Makhtar Diouf.

Assurant l'intérim du directeur du secteur parapublic, M. Diouf présidait, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le démarrage des travaux de l'atelier de renforcement de capacités des ordonnateurs de dépenses sur la préparation, l'exécution, le reporting et le contrôle du budget des organismes publics.

Pour M. Diouf, qui s'exprimait au nom du directeur de la comptabilité publique et du trésor, "l'accroissement continu des transferts issus du budget de l'Etat au profit du secteur parapublic en est une preuve parfaite et que la recherche d'une plus grande efficacité dans l'atteinte des objectifs multidimensionnels en est aussi l'une des raisons", a-t-il dit.

Ainsi, pour accroître l'efficacité et les résultats attendus, Mouhamadou Makhtar Diouf pense qu'il sied pour l'Etat de veiller à l'"utilisation efficiente des deniers publics".

A cet effet, il estime qu'une attention particulière devrait être prêtée aux différents acteurs intervenant dans la gestion des établissements publics, des agences et autres structures administratives similaires.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier qui prend fin mercredi avec pour objectif principal de permettre aux auditeurs d'approfondir leurs connaissances sur le cadre juridique relatif à la matière budgétaire.

La rencontre fait suite, d'une part, à la prise en 2012 et en 2014, des décrets portant régimes financiers et comptables en vigueur dans le secteur et, d'autre part, à l'organisation de plusieurs sessions de formation pour les agents comptables et les administrateurs représentants l'Etat dans les organes délibérants.