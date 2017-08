Sénégal: Doux supplice !

On grommelle ! On frémit d'indignation ! On fulmine contre cette volupté qui nous causerait une si grande « affliction » ! Puis, on zieute joyeusement, ingénieusement et quelquefois dans une « indifférence » suspicieuse.

On se délecte, voulais-je dire, de ces petites tenues aguichantes et « indécentes » comme avant-hier avec « l'accoutrement » de l'ancienne reine de beauté, Fabienne Féliho, lors d'une émission télévisée. Elle aurait supplicié quelques âmes dévotes d'une sagesse remarquable pour avoir laissé transparaître ses « lolo » (ce n'est pas indécent de le dire quand on les exhibe à notre grand bonheur) qui servaient « d'épigraphe » ; exergue luminaire qui nous éblouit autant qu'il nous afflige.

Car, la « camarade » éphémère du pourfendeur incommodant a une belle plastique ! En cela, elle nous fascine. Et quand elle décide de se pomponner comme l'autre jour, les gens de ma coterie guettent toute la soirée. Ils s'en réjouissent et s'abandonnent à une douce rêverie avant de retrouver la raison parce qu'au « Jolof », il y a quelques limites à ne pas franchir.

Il y a encore au Sénégal, c'est un truisme, des individus que cela choque surtout si cette personne s'autorise à prêcher la morale, à nous rappeler à la télévision, avec grand air, certaines règles de bienséance. Pis, le monde politique, que « tata » Fabienne (j'étais encore pouponné par ma maman quand elle a été couronnée Miss Sénégal en 1987) a investi, est à la fois une sphère permissive, un cloaque même pour les plus incisifs et un univers de contraintes en cela qu'il empiète sur notre liberté d'action, de manœuvre. C'est le prix à payer pour tout aspirant. L'acteur politique est un opiniâtre prétendant en perpétuelle quête d'auditoire. Travaillez aussi, Fabienne, à le séduire, à le captiver par ce que vous lui proposez comme offre. Votre beauté nous a déjà enchantés depuis maintenant trois décennies.

Et sincèrement Tata Fabienne, je n'ai rien saisi de ce que vous racontiez l'autre jour. J'ai nourri mes yeux davantage que je n'ai ouvert les oreilles. Car, la « mise au point », pour parler comme les photographes, était braquée ailleurs. Trêve de niaiserie ! Passez-moi cette petite errance piquante. J'aime tellement cette dame que je ne pouvais m'empêcher de lui faire part des potins faits sur elle après sa douce et petite inconvenance, samedi dernier, aux yeux des censeurs publics qui m'en ont touché un mot.

Il convient aujourd'hui, de manière générale (pour laisser Tata Fabienne tranquille), pour nous Sénégalais, d'apprendre à mieux singer les autres ; le faire de manière intelligente pour nous épargner le syndrome Batling Siki ; champion célébré sur le ring et « rustre » personnage moqué par ceux qu'il aspirait à ressembler. Le mimétisme est certes une résultante de l'uniformisation progressive des pratiques dans le monde.

Cependant, il y a certaines convenances auxquelles les figures marquantes de l'espace public devraient se conformer ; autrement, la répugnance que provoque l'indécence ne devrait point outrer celui qui en fait preuve, a fortiori à la télévision. Celle-ci n'est pas un exutoire à frasques. Sans vouloir toutefois s'ériger en donneur de leçons grâce au privilège que m'offre cette tribune.