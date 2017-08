Cameroun: Des solutions à la crise du cacao existent

Ces entreprises constituent ce qu'on appelle dans le jargon, des broyeurs. Dans ces conditions, la promotion de la transformation et de la consommation locale est une des voies de sortie de crise. Mais en dépit de la prise de conscience des producteurs du péril qui les guette, la situation ne s'est toujours pas améliorée de façon significative. Finalement, c'est au niveau de chaque pays producteur que les Etats essayent de trouver des solutions palliatives et laisser passer la tempête.

Le pays a également accusé le coup de la chute des cours mondiaux. Dans l'un et l'autre cas, le péril d'un choc social a même commencé à planer, au regard du nombre de personnes concernées par la bonne santé ou non du la filière cacao. Et ces indicateurs sont les mêmes chez les principaux producteurs dont le Cameroun qui arrive au cinquième rang mondial. Au demeurant, le cacao est un produit spéculatif, comme certaines autres matières premières (pétrole, café, banane, etc.).

