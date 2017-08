Cameroun: Bassins agricoles - Des attentions pour Batchenga

Vendredi dernier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a visité des plantations de riz, de manioc et une palmeraie dans cette localité de la Lékié.

Ecouter les agriculteurs afin d'apporter des solutions à leurs préoccupations. C'est la toile de fond de la descente sur le terrain du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader) dans les exploitations agricoles de l'arrondissement de Batchenga dans la Lékié. Vendredi dernier, Henri Eyebe Ayissi, accompagné du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, a mis le cap en premier sur le site de production et d'expérimentation de la culture du riz sur les bas-fonds hydromorphes de Batchenga.

Une plantation de sept hectares, projet de la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles (FASA) de l'université de Dschang, en collaboration avec l'Institut supérieur des sciences et des techniques de Yaoundé. Les étudiants de ces institutions y effectuent leur «stage ouvrier ». Vendredi dernier, c'était jour de récolte. Selon le Pr Jean Pierre Mvondo Awono, point focal du projet, la production se situe entre 8 et 10 tonnes de riz paddy, soit 4 à 6 tonnes de riz blanc par hectare. Ceci, bien que tout le travail soit exécuté de façon manuelle.

Des équipements plus modernes aideraient à accroître le rendement. Doléance bien enregistrée par le Minader. Créé en 1995, le GIC Promes 2000 est propriétaire d'une palmeraie de 33 hectares dans la localité de Ndji. Le Minader est allé encourager ce groupement. Bien qu'affaibli par le poids de l'âge (22 ans), la production de l'huile de palme par hectare de cette palmeraie est impressionnante : environ 6000 litres en haute saison. Dernière halte de cette descente dans les plantations, le champ de manioc et d'ignames de la Société coopérative des producteurs de manioc et autres tubercules. Ici et là, Henri Eyebe Ayissi a observé, apprécié et encouragé.

Question « d'adapter le système d'encadrement et d'accompagnement des agriculteurs ». Et d'ajouter: « Nous sommes venus leur dire que le gouvernement se tient à leurs côtés et continuera à les accompagner ». Une séance de travail plus élargie et une remise de dons aux agriculteurs ont bouclé cette descente du Minader dans la Lékié.