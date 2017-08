Cameroun/Nigeria: Cameroun-Nigéria - 23 Lions convoqués

Parlant des joueurs, absent des 23, André Onana, d'après le sélectionneur, a exprimé au cours d'un échange téléphonique sa volonté de ne pas être convoqué. Du coup, Jules Goda revient dans l'équipe avec son bon parcours à l'AC Ajaccio (quatre matchs titulaire) en France. Déçu par Jérôme Guihoata et Lucien Owona, le coach dit avoir eu du mal à choisir ses défenseurs. Nouhou Tolo (20 ans, 1,78 m, arrière gauche) et Frantz Pangop (24 ans) feront donc leurs premiers pas avec cette équipe. Le premier peut être la solution à gauche.

Les matchs sont prévus les 1er (Uyo) et 4 (Yaoundé) septembre. Le Cameroun, avec deux points, est deuxième du groupe B de la zone Afrique, derrière les Super Eagles (six points), premiers. Pour ces matchs, le sélectionneur belge, Hugo Broos, a communiqué sa liste de 23 joueurs au cours d'une conférence de presse vendredi dernier à l'hôtel Mont Fébé, à Yaoundé. L'on dénombre des absents pour cause de blessure (Clinton Njie, Karl Toko Ekambi, Mohamed Djetei, Ambroise Oyongo Bitolo) mais aussi des revenants (Eric-Maxim Choupo Moting, Yaya Banana, Fabrice Olinga, Serge Leuko, Jean-Pierre Nsame ... ) et des nouveaux (Frantz Pangop). Le staff technique pense pouvoir obtenir au moins quatre points lors de ces sorties. « Je suis prêt, j'espère que les joueurs vont me suivre », déclare Hugo Broos.

