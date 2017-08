Sénégal: Le « casse-tête » des familles d'accueil !

Certains élèves profitent de la période des vacances pour changer d'environnement en se rendant notamment chez leurs parents ou amis proches. Des déplacements qui constituent parfois des moments de découvertes et de consolidation des liens mais qui ne manquent pas d'engendrer, dans certains cas, des dépenses supplémentaires pour les familles d'accueil.

Après trois mois d'efforts scolaires, la plupart des élèves profitent des grandes vacances pour se reposer. Dans cet esprit, certains choisissent de rester chez eux auprès de leurs parents tandis que d'autres préfèrent plutôt se rendre chez des proches qui habitent un peu plus loin, histoire d'y passer leurs vacances. C'est même devenu un rituel parmi ces apprenants qui ne manquent jamais l'occasion de partir sur de nouvelles bases.

Ce repli leur permet d'abord de changer d'environnement et surtout d'établir des liens proches et plus poussés envers certains de leurs parents parfois méconnus. C'est le cas de Ndeye Fatou Gueye. Elle est âgée de 17 ans et élève en seconde. Elle habite à Kaolack où son père, fonctionnaire, est affecté.

Depuis cinq ans déjà, Ndeye vient passer ses vacances auprès de ses parents établis à Comico Yeumbeul. Elle y est fréquemment venue au point même de se faire des amies dans ce quartier. La jeune fille se rappelle s'être pourtant montrée « sceptique » durant la première année. C'est sur insistance de sa maman qu'elle s'est vue obliger de venir passer ses premières vacances auprès de son oncle, petit frère de sa mère. « Au-delà de changer d'environnement, ce contact m'a permis d'être beaucoup plus familière avec mes cousins et cousines.

En effet, malgré nos proches liens de parenté, nous n'étions pas très liés auparavant. Maintenant, tout cela est fini, nous sommes devenus très attachés à force de mes va et vient », souligne-t-elle. Ndeye dit s'être suffisamment intégrée au sein de la famille de son oncle. D'ailleurs, une fois le baccalauréat en poche, à défaut de se rendre dans un pays étranger, la jeune fille envisage sérieusement de venir habiter chez son tonton car, dit-elle, dans son plan B, elle compte poursuivre ses études supérieures dans une école de formation à Dakar.

Une éventualité qui ne l'aurait jamais traversé l'esprit si tant est qu'elle ne venait pas fréquemment chez ses cousins à Comico. Ndeye Fatou qui est la seule à venir passer ses vacances auprès de son oncle ne semble guère lui poser de soucis. Tout au contraire, il se réjouit de « voir sa nièce entretenir d'excellentes relations avec ses enfants ». A ses yeux, ceci constitue plutôt une source de réjouissance.

« Avec la maman de ma nièce, nous sommes trois au sein de notre famille. En plus de ma sœur, nous avons un petit frère. Il est nécessaire que nos enfants nouent de fortes relations. Depuis que Ndeye Fatou vient durant ses vacances, les liens n'ont fait que davantage se raffermir », souligne Sadibou Seck, fonctionnaire.

L'hospitalité pour consolider les liens

Un peu plus loin, à Keur Massar, le décor est tout autre. Nous sommes au sein d'une vaste maison familiale à la Cité Sotrac. Ici, vivent en parfaite harmonie un chef de famille nommé Amadou Thiam, âgé de 77 ans, son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Amadou Thiam a fait le pari de maintenir tous ses enfants dans la maison familiale tant qu'il sera en vie. Tous ses rejetons sont mariés et ont des enfants, mais peu importe à ses yeux, il est primordial que soient maintenues les relations privilégiées de famille qui doivent « prévaloir » entre frères, relève-t-il.

De ce fait, la maison de vieux Thiam constitue un véritable « creuset de retrouvailles ». En plus des membres de la famille, d'autres invités sont venus se rajouter. Il s'agit de vacanciers qui « ne manquent jamais de se présenter » en de pareilles périodes, souligne le vieux. Hospitalier de nature, le vieux Thiam ne daigne jamais rejeter qui que ce soit. Bien que cette fréquentation de trop ait un « coût », lui tient quand même à l'assumer.

« C'est vrai que durant les vacances la dépense quotidienne augmente légèrement, mais cela est devenu dans l'ordre normal des choses », souligne-t-il. Pour cette année, la famille a accueilli cinq vacanciers venus de localités différentes. Il s'agit de les entretenir durant toute la période qu'ils seront là. En plus, à leur retour, il faudra acheter à chacun d'entre eux de nouveaux habits, leurs fournitures scolaires, leur billet pour le transport, confie le vieux Thiam.

Ce qu'il assimile à « de petites dépenses supplémentaires » ne semble guère le déranger. A force de recevoir, Amadou Thiam s'est trouvé une astuce. « Je répartis la prise en charge des vacanciers à mes enfants. Il revient à chacun de veiller à la totale prise en charge d'un des vacanciers.

Ce sont eux qui achètent les habits tout en assurant les frais supplémentaires », informe-t-il. Cette habitude devenue un rituel, tout le monde a fini par s'y faire au sein de la famille Thiam.

Le vieux regrette toutefois constater de plus en plus disparaître les valeurs « d'ouverture et d'accueil fraternels qui ont longtemps caractérisé la société sénégalaise ». Selon lui, il est regrettable de voir de plus en plus de familles rejeter des vacanciers. Bien entendu, les temps ont changé et les moyens font parfois défaut, dit-il, mais tout de même, nous devons garder ces valeurs de partage et d'intégration, suggère-t-il.