Tunisie: Le CA mis à mal !

Carences qualitatives ! Mais qu'est devenu ce CA capable de tenir tête, pousser et acculer les gros bras dans leurs retranchements ? A de rares exceptions près, les titulaires de la saison passée sont méconnaissables.

Comme s'ils étaient orphelins de Ghandri, Ben Mustapha... Un milieu de terrain en panne d'idées et d'actions. Trois axiaux défensifs manquant de vitesse, de célérité, de complémentarité et de vitalité.

Et sur le plan offensif, Khelifa et Manoubi Haddad, lancés tardivement, ont manqué énormément. Dans ce contexte, et vu que le recrutement a été mi-figue mi-raisin, le résultat est quelque peu attendu. Bien entendu, l'on n'ira pas jusqu'à parler de manque d'intensité physique et d'un onze émoussé. Non, dans ce cas d'espèce, il n'est pas question de physique. La préparation a été lourde et complète.

Trop lourde ? Certainement pas. Or, le CA a manqué de jus face au ST. Maintenant, le temps passe. Les bienfaits de la «prépa» arriveront peut-être, mais avec quel déficit de points ? De surcroît, combien sont à 100% entre ceux qui ont repris depuis peu, ceux qui n'ont pas eu de vraie coupure et ceux qui sont arrivés dernièrement ? Au moins, sur ce plan, le temps devrait peut-être jouer en faveur du Club Africain.

Attention cependant. Le groupe ne doit pas douter. «Rester unis» : tel est le leitmotiv et tout l'entourage clubiste rappelle cette nécessité. Car même si le CA semble avoir évolué avec le frein à main, notamment en première période, il ne faut pas que cela déteigne et se transforme en syndrome d'une équipe en plein doute. Bref, lorsque le CA aura retrouvé un brin de réussite, peut-être que cela débloquera quelque chose dans les têtes et évitera forcément les prises de tête!

Pour le moment, le deuil des ambitions n'est pas encore fait. Il faut s'atteler à rebondir et arrêter cette spirale. Quant à Marco Simone, il doit revoir sa copie. La pré-saison, d'une façon générale, permet de tester des systèmes, affiner des automatismes ou en créer de nouveaux. S'il a choisi le plan de jeu qui ne correspond vraisemblablement pas au profil du CA, il doit maintenant se montrer flexible et mettre en lumière un système de jeu utilisé de façon continue la saison passée.

La défense à 3 a peut-être connu une forte expansion ces dernières années (un peu partout), mais force est de constater que la charnière centrale du CA n'a pas offert les plus grandes garanties en ce début d'exercice ! Opter pour un renforcement prioritaire au niveau des sentinelles, revenir au 4-2-3-1 et se donner enfin les moyens de pouvoir compter sur des joueurs qui, par rapport aux précédents, sont à même de répondre au mieux à ses exigences. Marco Simone doit prendre le taureau par les cornes tant qu'il est encore temps !