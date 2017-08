Tunisie: Le Stade Tunisien veut Mehdi Ouedherfi

Après avoir recruté l'attaquant buteur Maher Ameur, l'EOS Bouzid a décidé de résilier son contrat et de prendre un autre joueur. Selon Alchourouk, les dirigeants sont parvenus à convaincre Wajdi Mejri qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons. Il arrive en provenance du Sporting Ben Arous et avait auparavant joué pour l'Espérance de Tunis.

L'Union Sportive de Ben Guerdane tient un nouveau joueur. L'équipe qui sera désormais entraînée par Sofiène Hidoussi a trouvé un accord avec l'attaquant Chiheb Zoghlami. Le joueur a passé deux saisons au CSHLif et avait auparavant porté les maillots du Club Africain et de l'Espoir Sportif de Hammam Sousse. Le contrat de Zoghlami avec l'USBG expirera en juin 2018.

