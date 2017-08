Afrique: Un accompagnement aux projets prometteurs

Au cours de cette semaine, 20 projets entrepreneuriaux pour l'Afrique, à impact social et environnemental positif, seront incubés pendant 5 jours. Ils bénéficieront d'une formation intensive et concrète dans le cadre du Bootcamp au sein de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Au programme, conférences, workshops, expositions, dégustations, défilé de mode et autres animations culturelles et artistiques dans le cadre de cette manifestation où l'Afrique sera honorée.

Accompagnement des porteurs de projet

Afrikwity s'associe à cet événement en proposant tout au long de la semaine un service de coaching ainsi que divers ateliers au profit des différents porteurs de projet. Les finalistes bénéficieront d'un accompagnement dédié à la préparation et la mise en place de leur campagne promotionnelle, l'objectif étant de bien étudier les idées de projets en vue de les concrétiser sur le terrain. Il s'agit, ensuite, de convaincre les banquiers afin d'obtenir le financement nécessaire pour un lancement réussi du projet qui peut être une start-up à valeur ajoutée!

Tout jeune diplômé disposant d'un projet pour l'Afrique peut participer à cet événement dont les impacts attendus seront positifs quant à la dynamisation du monde des affaires. Les étudiants, les talents, les entrepreneurs et les gérants de start-up peuvent également prendre part à cette manifestation en vue d'en tirer le meilleur profit. D'autant plus que des experts et des spécialistes dans le domaine des affaires et des projets seront présents et répondront à toutes les questions. Un appel à candidature a été, d'ailleurs, lancé pour sélectionner les jeunes talents les plus motivés.

Déjà, la campagne pour cet événement a mobilisé près de 125 000 euros d'investissements (confirmés) alors qu'une somme similaire est en cours de souscription par des «Business Angels». Face à l'engouement suscité par cette campagne, il a été décidé de poursuivre la levée de fonds jusqu'à la mi-septembre. Fin septembre, Afrikwity compte faire peau neuve! Après plusieurs semaines de sélection, quelques start-up ont finalement été retenues pour être mises en ligne à la rentrée.