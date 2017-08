Burkina Faso: Gouvernance de l'internet

L'association Initiative TIC et citoyenneté (ITICC) organise la 3ème édition du séminaire de Formation des formateurs de la gouvernance de l'internet et des systèmes d'informations(FFGI) à Ouagadougou, du 28 août au 1er septembre 2017.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Clément Pengdwendé Sawadogo, représentant le Premier ministre, a lancé la 3ème édition du séminaire international de formation, le lundi 28 août 2017 à Ouagadougou. Ce, jusqu'au 1er septembre prochain. L'initiative est de l'association Initiative TIC et citoyenneté (ITICC) en collaboration avec l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur internet (ICANN) et l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC).

Pour le ministre, l'activité qui réunit les participants venus de différents pays de l'Afrique francophone est un bel exemple de collaboration entre le secteur publique et la société civile qui concrétise d'ailleurs l'approche de l'outil à cœur dans les engagements du secteur de l'information. «Cela fait déjà 3 ans que ce séminaire se tient et s'impose comme un évènement majeur dans l'agenda du gouvernement», a-t-il affirmé.

Selon lui, il est incontestable que les pays francophones africains accusent un retard dans le secteur électronique, mais cependant il faut noter aussi qu'il y a eu des avancées remarquables et visionnaires de l'internet. Il a poursuivi en disant que l'objectif de ce séminaire est de créer une vaste éthique de l'internet très avancé et des autres systèmes de l'information afin d'aboutir à une bonne maîtrise des préceptes de l'information. Le ministre Sawadogo a ajouté que ce séminaire vise à former des formateurs dans le domaine de la gouvernance de l'internet afin que les acteurs de la société puissent profiter des opportunités qu'offre le numérique pour pouvoir accélérer le développement économique et social des pays francophones.

Il a fait ressortir que c'est un séminaire international initié par des Organisations non gouvernementales (ONG) avec l'appui de l'ARCEP, de la Francophonie et de grands experts qui sont là pour assurer les formations. En effet, les formateurs auront à partager les connaissances acquises avec leurs compatriotes. Quant aux attentes de ce séminaire, Clément Sawadogo a attesté qu'elles sont importantes et il s'agit ici d'agir dans un segment extrêmement stratégique.

Pour le représentant de l'organisation internationale de la francophonie, Emmanuel Adjovi, l'internet joue un rôle central dans les électroniques et a besoin d'une gouvernance adéquate car il est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle. «Le principal mal de nos pays africains en matière de développement est le manque de compétences», a-t-il déploré. Il a encouragé de ce fait le gouvernement à s'impliquer davantage en termes de moyens. Selon lui, plus de 4 Africains sur 10 sont sur les réseaux sociaux et environ 75 sur 100 disposent de téléphones mobiles.

Une étude faite au niveau de l'écosystème global de l'internet africain a prouvé que la pénétration de l'internet est passée de 11% à 29% en 5 ans et le nombre de téléphones intelligents a doublé pour atteindre plus de 226 millions au cours des deux dernières années. Cette étude a aussi révélé que plus de 2 /3 des pays africains ont connu 10 ans ou plus de croissance économique ininterrompue pendant ce siècle.