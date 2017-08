Tunisie: Les clignotants au vert

Le coach rouge et vert, Mohamed Kouki, parle d'une nouvelle stratégie adoptée lors du petit derby qui a paru surprendre son vis-à-vis clubiste, Marco Simone.

Le 3-4-2-1 a permis aux copains d'Ahmed Hosni de remporter la bataille du milieu et d'installer leur hégémonie dans un compartiment névralgique. Ils ont procédé par des contres fulgurants et démontré une étonnante maturité quand on sait qu'ils ne s'étaient pas beaucoup entraînés sur ces plans de jeu inédits pour eux.

Bref, un véritable coup de maître tactique venant de la part de l'ancien entraîneur de l'ES Métlaoui.

Quatre sorties décisives

Le ST va recevoir dans les deux prochains matches qui suivent la trêve internationale. Aussi bien devant l'Union Sportive Monastirienne que l'Espérance Sportive de Zarzis, le mot d'ordre sera de ne lâcher aucun point. Kouki et ses hommes savent pertinemment que c'est contre ce genre d'adversaires que le maintien, premier objectif du club, sera assuré. Tout comme les deux adversaires qui suivront, l'Union Sportive de Ben Guerdane et le Club Olympique de Médenine en déplacement. Quatre prochaines confrontations décisives pour savoir si le club du Bardo va pouvoir s'installer tranquillement au milieu du tableau, ou s'il doit lutter contre la relégation de sitôt.

ST-USM un dimanche ?

Le bureau stadiste a présenté une demande à la Ligue nationale de football professionnel pour reporter sa prochaine sortie de la 4e journée contre l'Union Sportive Monastirienne prévue le samedi 9 septembre au Bardo. Il espère pouvoir jouer le dimanche 10 septembre afin d'assurer une meilleure recette aux guichets.

Badi rétabli

Plus de peur que de mal pour le milieu de terrain défensif ivoirien Jean Daniel Badi Zirignon, blessé et sorti du terrain à la 28e minute face au Club Africain lorsqu'il se fit remplacer par Mohamed Mouldi Hannachi. Il a repris normalement les entraînements et sera prêt pour renforcer les rangs rouge et vert contre l'USM.