Tunisie: La rentrée économique s'annonce mouvementée

Quels atouts ? Pour le premier dossier, relatif à la loi de finances 2018, la Tunisie n'a pas de grandes marges de manœuvre.

Les attentes en matière de développement, d'emploi et de croissance nécessitent la mobilisation de ressources supplémentaires. Or, justement, ce sont ces ressources qui manquent, avec des entrées fiscales déjà critiques et freinées par un pouvoir d'achat en dégradation continue et une valeur du dinar de plus en plus faible.

Bien au contraire, les salariés seraient en passe d'exiger de nouvelles augmentations pour y faire face, avec possibilité de regain de tensions et risques sociaux. A ce niveau, le gouvernement jouerait probablement la carte de la réforme du système de compensation, un dossier trop délicat.

Sinon, il serait contraint de foncer davantage sur la piste de l'équité fiscale. Mais, à ce niveau, la résistance de plusieurs corps de métiers s'annonce féroce... Pour le deuxième chantier, relatif à l'Afrique, la Tunisie semble en possession de grands atouts que ce soit au niveau des négociations ou de l'activité.

Avec un solde déjà bien placé en matière de compétitivité et d'intégration dans l'économie mondiale, la Tunisie devrait trouver de nouvelles opportunités sur un marché africain en pleine expansion.

Mais ici, c'est le secteur privé qui devrait s'impliquer davantage pour tirer le meilleur parti de ce chantier, au bénéfice aussi bien de la balance commerciale que des demandeurs d'emploi.

Enfin, pour tout ce qui est structurel, il dépendrait largement de la gestion des réformes convenues, mais aussi de la gestion des tensions conjoncturelles. Aussi, est-il vrai qu'une amélioration des conditions climatiques serait en mesure d'apaiser la pression sur la balance alimentaire, devenue elle-même source de préoccupation supplémentaires ces dernières années à cause de la sécheresse.