Burkina Faso: L'USFA en messieurs et LONAB HC en dames, sacrés champions

Les finales des championnats nationaux de handball dans les catégories junior et senior se sont jouées le samedi 26 août 2017 au Palais des sports de Ouaga 2000. Dans la catégorie senior, LONAB HC en dames et l'USFA en messieurs ont été sacrés champions de la saison, devant respectivement l'ASFA-Y et l'AS-SONABHY.

Ce sont les dames qui ont ouvert le bal des finales chez les seniors. L'ASFA-Y était opposée à LONAB HC. Deux équipes qui se connaissent très bien en championnat de la Ligue du Centre.

Et c'est l'équipe de LONAB HC qui a toujours pris le meilleur sur sa rivale cette saison. En finale du championnat national, les " Jaune et vert " de l'ASFA-Y ont donné l'impression de s'imposer au final, surtout en première période de jeu. Jacqueline Palm et ses co-équipières étaient très impressionnantes au cours des 30 premières minutes de jeu. Elles ont concrétisé le maximum d'occasions de buts.

Et à la pause, le score était de 21 à 18 pour les joueuses du coach Simplice Somé. Du retour sur l'aire de jeu, LONAB HC a fait un revirement de situation. L'équipe de la Nationale des jeux, conduite par Zalissa Kiemdé, a multiplié des essais réussis en attaque devant une équipe de l'ASFA-Y méconnaissable en seconde période de jeu. La marque à la fin du temps réglementaire était de 36 à 32 pour les éléments du coach Serge Ouédraogo.

La finale des seniors messieurs a mis aux prises l'USFA à l'AS-SONABHY. Une belle confrontation, tant le spectacle de part et d'autre était au rendez-vous ainsi que le suspense. Le public a assisté à une première période de jeu très serrée, en témoigne le score de parité de 12 à 12 à la mi-temps.

Les Militaires ont été déterminants en seconde manche de la finale. Aristide Ouattara, Aboubacar Tiendrébéogo, Issouf Kanté et les autres de l'USFA ont pris le dessus, face à une équipe des Pétroliers moins percutants en attaque avec une défense très perméable. Junior Kouadio et les siens étaient à bout de souffle.

L'USFA s'est imposée par le score de 31 à 27. Les équipes vainqueurs ont reçu chacune un trophée et une somme de 500 000 F CFA et chaque joueur a reçu un petit trophée.

Les vaincues, une somme de 400 000 F CFA chacune. En finales des juniors, le RCB a battu l'ASFA-Y par 31 à 20 en filles, et l'AS-SONABHY s'est imposée par 34 à 29 devant l'USO en garçons.