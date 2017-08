Burkina Faso: Les Burkinabè présentent leurs lauriers au Moogho Naaba

De retour au bercail, la délégation burkinabè conduite par le président de la fédération, Jean Consiébo, est allée le mercredi 23 août dernier, présenter les médailles obtenues au Moogho Naaba Baongho, leur parrain depuis la création de la fédération. « Quand on partait à la compétition, nous étions venus lui solliciter des bénédictions. Il était de notre devoir de revenir le remercier et lui rendre compte, surtout que nous n'avons enregistré aucune blessure pendant la compétition» a dit monsieur Consiébo.

« Les Etalons Wushu ont obtenu ce rang, grâce à deux médailles d'or, autant d'argent et 6 médailles de bronze raflées », confie-t-il. Les deux titres burkinabè sont à mettre à l'actif de Ouédam Stanislas Adoa en Taïji Quan (combat imaginaire à main nue) et en Taïji Jian (combat imaginaire avec épée).

